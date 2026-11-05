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Buntes Fest

Schrammelklang 2027: Tickets & Programm

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Das Schrammel.Klang.Festival wird wieder ein buntes musikalisches Fest werden.
© De Propere Fanfare
Vom 9. bis 18. Juli 2027 lädt Litschau am Herrensee zur 21. Ausgabe des Schrammel.Klang.Festivals ein.
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Unter dem Motto "CARNEVAL VERKEHRT" verbindet das Green Event Wienerlied, Schrammel- und Weltmusik über alle Generationen hinweg neu.

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Intendant Zeno Stanek betont: "Wir stellen den Carneval auf den Kopf: Statt der Lust adé zu sagen, heißen wir die Lebensfreude mit Pauken und Trompeten willkommen! Litschau wird zur bunten Bühne für Musik, Tanz, überraschende Begegnungen und künstlerische Grenzgänge. Denn bei uns beginnt der Sommer nicht leise, sondern mit einem ausgelassenen Fest für das Leben!"

Das vielseitige Programm und Vorverkauf

Das erste Wochenende (09.–11.07.) eröffnet das belgische Straßenensemble De Propere Fanfare. Es folgen Konzerte von den Drei Grazien, Adi Hirschal, Belle Fin und Ernst Molden, ergänzt durch die Schrammelmesse und musikalische Fahrten mit dem Schrammel.Express. Am zweiten Wochenende (16.–18.07.) sorgen Künstler wie Austrofred, Roland Neuwirth und bratfisch für Stimmung. Zudem gibt es musikalische Hommagen an Georg Kreisler sowie Hermann Leopoldi, interpretiert durch Birgit Denk & Die Novaks.

Das Herzstück bildet an beiden Wochenenden der Schrammel.Pfad (Sa/So, 13–18 Uhr), bei dem auf idyllischen Naturbühnen rund um den See musiziert wird. Zwischen den Wochenenden bieten renommierte Dozenten Workshops an. Das Festival vereint Musik, bodenständige Kulinarik und Naturkulisse. Der Vorverkauf läuft bereits, inklusive einer Weihnachtsaktion bis zum 6. Januar 2027.

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