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Driving Days: Top-Marken geben Vollgas im Westfield Donau Zentrum
Wer sich für neue Modelle interessiert oder bereits den nächsten Autokauf plant, kann hier verschiedene Fahrzeuge aus der Nähe kennenlernen. Einsteigen und probesitzen gehören ausdrücklich dazu.
Große Bühne für neue Automodelle
Sechs Autohäuser – MVC Motors, Auto Wien Mitte, BYD Steiner, MERBAG, Team.Fraenkel und Beyschlag – präsentieren eine breite Markenpalette: Mit dabei sind die neuesten Modelle von Ford, Fiat, Alfa, Nissan, Citroën, Jeep, Peugeot sowie von Hyundai, Mitsubishi, KIA, BYD, Mercedes, Smart, Opel und Leapmotor. Das Angebot reicht vom wendigen Cityflitzer über das geräumige Familien-SUV bis zum sportlichen Hingucker. Besucher können sich einen Überblick verschaffen, Fahrzeuge aus der Nähe kennenlernen und mit den Fachleuten vor Ort ins Gespräch kommen.
Gut beraten zum neuen Wunschauto
Die Fahrzeugpalette reicht vom kompakten Stadtwagen über das geräumige Familien-SUV bis zum sportlichen Blickfang. Beim Probesitzen lassen sich Platzangebot, Ausstattung und Komfort genauer unter die Lupe nehmen. Für Fragen stehen die Fachleute der teilnehmenden Autohäuser bereit. Besonderes Augenmerk gilt den neuesten Elektro- und Hybridmodellen. Doch welcher Antrieb passt zu den eigenen Bedürfnissen? Wer vorwiegend kurze Strecken zurücklegt, hat andere Anforderungen als jemand, der regelmäßig längere Fahrten unternimmt.
Die Experten vor Ort erläutern die Unterschiede zwischen den Antriebsarten und informieren über Reichweite, Ladetechnik und Ausstattung der präsentierten Fahrzeuge. So erhalten Interessierte Orientierung für ihre Kaufentscheidung. Die Driving Days am 6. und 7. November im Westfield Donau Zentrum, Wagramer Straße 94, 1220 Wien. Weitere Informationen: www.drivingdays.at
Die Top-Aussteller
- MVC MOTOR Ford, Fiat, Alfa, Nissan, Citroën, Jeep, Peugeot
- AUTO WIEN MITTE Die neuesten Modelle von KIA
- BYD Steiner Die neuesten Modelle von BYD
- MERBAG Mercedes, Smart
- AUTOHAUS TEAM.FRAENKEL Hyundai, Mitsubishi
- BEYSCHLAG Opel, Frontera, Citroën C5 Air Cross, KIA K4 Sportswagon, Leapmotor B05
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Welcher Antrieb passt zu Ihnen?
Ein Schwerpunkt liegt auf den neuesten Elektro- und Hybridmodellen. Denn neben Platzangebot, Ausstattung und Design spielt die Wahl des Antriebs beim Autokauf eine zentrale Rolle. Soll es ein Verbrenner bleiben, ein Hybrid werden oder bereits ein vollelektrisches Modell sein? Die Experten der teilnehmenden Autohäuser erläutern die Unterschiede und beraten Interessierte zu den jeweiligen Fahrzeugen.
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