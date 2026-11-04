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Therme Wien bietet Tagesurlaub zum Sparpreis

Online Redaktion
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Frau sitzt entspannt auf einer Liege in der Therme Wien, Mann entspannt im Hintergrund.
© Cathrine Stukhard/Therme Wien
Die Therme Wien lockt am 8. November mit einer Rabattaktion. Nur 24 Stunden lang gibt es den Gutschein für den "Relax! Tagesurlaub" um 25 Prozent günstiger.
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Draußen wird es immer kälter, drinnen lockt das warme Thermalwasser. Gerade im Herbst bietet sich ein Thermenbesuch an, um dem ungemütlichen Wetter für ein paar Stunden zu entkommen. Wer sich eine Auszeit gönnen möchte, kann jetzt sogar Geld sparen. Anlässlich des Weltschenktags am 8. November bietet die Therme Wien den Gutschein für den "Relax! Tagesurlaub" um 25 Prozent günstiger an. Wer den Gutschein am Sonntag kauft, zahlt statt 109 Euro nur 81,75 Euro und kann sich somit  27,25 Euro sparen.

Rabatt gilt nur für 24 Stunden

Wer das Angebot nutzen möchte, muss allerdings schnell sein. Der vergünstigte Gutschein ist ausschließlich am 8. November erhältlich. Gekauft werden kann er sowohl online unter www.thermewien.at/weltschenktag als auch direkt am Info Desk der Therme Wien. Der Gutschein ermöglicht einen ganzen Tag Erholung in der Anlage und kann auch als Geschenk genutzt werden.

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Viel Platz zum Baden und Entspannen

Die Therme Wien wurde im Herbst 2010 eröffnet und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 75.000 Quadratmetern. Davon entfallen rund 4.000 Quadratmeter auf die Wasserflächen und weitere 3.000 Quadratmeter auf den Saunabereich. Dazu kommen ein Gesundheitsbereich mit mehr als 6.000 Quadratmetern sowie ein Fitnessbereich mit rund 1.200 Quadratmetern.

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