Börsen-Boom nach den US-Wahlen

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Mittagshandel mit sehr starken Kursgewinnen präsentiert.

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Der ATX steigerte sich um deutliche 3,60 Prozent auf 6.626,09 Punkte. Nach oben gezogen wurde der heimische Leitindex vor allem von den deutlichen Zuwächsen der schwergewichteten Bankenwerte. Die Aktien von BAWAG, Erste Group und Raiffeisen Bank International kletterten zwischen beachtlichen 4,6 und 6,7 Prozent hoch.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine klar positive Tendenz zu sehen, die Aufschläge fielen im Vergleich zum ATX aber etwas geringer aus. Europaweit standen die Bankenaktien in einer Branchenbetrachtung mit Abstand am weitesten in der Gewinnzone und gehörten zu den größten Profiteuren der US-Zwischenwahlen. Bankaktien profitieren laut Börsianern von Umschichtungen aus dem Tech-Bereich und den USA in europäische Substanzwerte. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in KI und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen.

Deutliche Gewinne

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage vor. Erst am morgigen Donnerstag nimmt die Berichtssaison wieder an Fahrt auf und es werden Mayr-Melnhof, Lenzing, Verbund und AT&S ihre Quartalszahlen vorlegen. Die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S gewannen 3,8 Prozent. Lenzing zogen im Vorfeld der Ergebnisvorlage 5,8 Prozent hoch. Mayr-Melnhof befestigten sich um 1,8 Prozent und bei den Verbund-Anteilsscheinen gab es ein mageres Kursplus in Höhe von 0,3 Prozent zu sehen.

Auf Analystenseite meldeten sich Barclays zur Raiffeisen Bank International (RBI) und bestätigte ihr neutrales Anlagevotum "equal-weight" für die Aktie. Nach den jüngsten Zahlen der Bank wurde das Kursziel für die Papiere leicht von 60 auf 61 Euro nach oben revidiert. Die RBI-Titel zogen um 6,7 Prozent auf 60,40 Euro hoch.

Unter den weiteren Schwergewichten kletterte die voestalpine-Papiere um 4,1 Prozent hoch. Die OMV-Aktie wurde von rückläufigen Ölpreisen gebremst und gewann nur magere 0,3 Prozent.