Kongresswahlen
So reagierte die US-Börse auf die Trump-Niederlage
Nach der Niederlage der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump bei den Midterms geriet der Dollar zu allen anderen Währungen unter Druck. Am Mittwoch kletterte der Euro auf fast 1,13 Dollar, der höchste Stand seit Anfang Oktober. Da Gold auf dem Weltmarkt in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht die Kursschwäche das Edelmetall günstiger, was die Nachfrage verstärkt.
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Gold über 4.000 Dollar
An der Börse in London stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls über die Marke von 4.000 Dollar. Im Mittagshandel wurde Gold bei 4.045 Dollar gehandelt und damit drei Prozent höher als am Vortag. Ende der vergangenen Woche war der Goldpreis noch auf ein Jahrestief bei 3.870 Dollar gefallen. Trotz der jüngsten Gewinne ist er weit vom Rekordhoch entfernt, das zu Beginn des Jahres bei knapp 5.600 Dollar erreicht worden war.
In einer Abrechnung mit der Politik von Trump haben die US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt.
Der Dollar steht seit den frühen Morgenstunden unter Verkaufsdruck. Die Verluste zeigen, dass die Börse vom Wahlergebnis in den USA überrascht wurde, wie Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank sagte. Er rechnet kurzfristig mit weiteren Verlusten beim Dollar.
US-Staatsanleihen geben nach
Neben der Kursschwäche des Dollar wirken auch Rückgänge bei den Renditen von Staatsanleihen auf den Goldpreis. Gold, das keine Marktzinsen abwirft, wird für Anleger attraktiver, wenn die Renditen für Staatsanleihen fallen. Niedrigere Renditen sorgen in der Regel für eine stärkere Nachfrage.
Das Wahlergebnis in den USA kann nach Einschätzung von Beobachtern die finanzpolitische Agenda von Trump einschränken - was wiederum die Möglichkeiten für Kreditaufnahmen begrenzen dürfte. Daher sind die Renditen von US-Staatsanleihen gesunken.
"Mit Blick auf die Zukunft wird ein von den Demokraten kontrollierter Kongress der Trump-Regierung die meisten legislativen Wege versperren, was den Druck bei den jährlichen Haushaltsverhandlungen erhöht und die Fähigkeit der Regierung, ihre innenpolitische Agenda umzusetzen, erheblich einschränkt", schrieb die Rating-Agentur Scope. Zwar dürfte die Finanzpolitik weitgehend unverändert bleiben mit hohen Defiziten. "Die Risiken bei der Umsetzung der Finanzpolitik werden jedoch steigen, da sich die Verhandlungen über Haushaltsmittel und die Schuldenobergrenze in die Länge ziehen."
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