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Familien-Ausflug

Das Weihnachtspostamt sperrt wieder auf

Maria Kobetic
von
Das Weihnachtspostamt von 12. November bis 23. Dezember in der Wiener Stadthalle.
© Weinachtspostamt - KI-generierta
Am 12. November eröffnet das Weihnachtspostamt seine Pforten und entführt Kinder und Erwachsene zugunsten Licht ins Dunkel in eine zauberhafte Weihnachtswelt.
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Was gibt es Schöneres als die Vorfreude auf Weihnachten? Für Kinder beginnt die Weihnachtszeit meistens mit dem Verfassen ihrer Wünsche, die dann ans Christkind geschickt werden. Die schöne Tradition findet im Weihnachtspostamt, das von 12. November bis 23. Dezember im Studio F der Wiener Stadthalle geöffnet ist, einen magischen Rahmen.

Weihnachtserlebnis mit gutem Zweck

Das Schönste: Mit jedem abgeschickten Brief geht ein Euro an Licht ins Dunkel. Wer seinen Kindern mit dem Besuch im Weihnachtspostamt Freude schenkt, unterstützt also gleichzeitig Familien in Not.

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Liebevoll gestaltete Briefe

Zauberhafte Stimmung im Weihnachtspostamt in der Stadthalle.
Zauberhafte Stimmung im Weihnachtspostamt in der Stadthalle. © Weinachtspostamt - KI-generierta

Kinder können im Weihnachtspostamt Briefe ans Christkind (oder den Weihnachtsmann) schreiben oder liebevolle Worte an die Großeltern verfassen. Damit die Wünsche festlich aussehen, erhält jedes Kind einen Stickerbogen und kann den Brief nach seinen Vorstellungen gestalten. Die fertigen Briefe werden versiegelt und in den Briefkasten gesteckt. Das Besondere: Der originale, verschlossene Wunschbrief wird den Eltern nach Hause geschickt und bleibt so als persönliche Erinnerung an die Vorfreude auf Weihnachten erhalten.

Es stehen unterschiedliche Briefpakete zur Auswahl. Je nach Paket kostet der Weihnachtsbrief zwischen 7,50 Euro und 14,50 Euro.

Das Weihnachtspostamt
12. November bis 23. Dezember 2026, täglich von 10 bis 20 Uhr
Wiener Stadthalle, Studio F, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien
Freier Eintritt
weihnachtspostamt.at

Es ist übrigens auch möglich, zu Hause vorbereitete Brief abzuschicken!

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