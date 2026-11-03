Graffiti-Sprayer flüchteten: Polizei feuerte Schüsse

Zwei Verdächtige konnten festgenommen werden, ihren drei Komplizen gelang die Flucht.

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Wien. Nächtlicher Polizeieinsatz am Bahnhof Heiligenstadt im Nobelbezirk Döbling: Mehrere Graffiti-Sprayer verschafften sich unerlaubt Zutritt zum Bahnhofsgelände und besprühten mehrere Züge. Als die Polizei anrückte, ergriffen die Verdächtigen die Flucht. Zwei Männer, ein 17-jähriger Schweizer und ein 19-jähriger Deutscher, konnten noch vor Ort festgenommen werden. Drei weitere Komplizen entkamen. Bei der Verfolgungsjagd fielen sogar zwei Schreckschüsse.

Widerstand bei Festnahme

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 3 Uhr früh auf dem Bahnhofsgelände in der Heiligenstädter Lände im 19. Wiener Bezirk. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich mehrere Personen unbefugt Zutritt verschafften und mehrere Züge mit Graffiti besprühten. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, bemerkten sie mehrere Personen, die gerade über einen Absperrzaun in Richtung Heiligenstädter Straße kletterten. Zwei Tatverdächtige konnten noch vor Ort angehalten und festgenommen werden. Doch die beiden Männer - ein 17-jähriger Schweizer und ein 19-jähriger Deutscher - wehrten sich heftig gegen ihre Festnahme und versuchten, sich mit Tritten und Schlägen aus dem Griff der Polizisten zu befreien.

Einer der Verdächtigen warf zudem ein mobiles Baustellengitter in Richtung der einschreitenden Beamten. Außerdem versuchte er während der Amtshandlung, in seine Jackentasche zu greifen. Bei einer anschließenden Personsdurchsuchung fanden die Polizisten bei ihm ein Pfefferspray.

Schüsse bei Verfolgung

Drei weitere Personen ergriffen unterdessen die Flucht über die Bahngleise in Richtung Rampengasse. Um die Flüchtenden anzuhalten, gaben die Beamten zwei Schreckschüsse ab. Jedoch vergeblich: Den drei Verdächtigen gelang die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

15 Spraydosen sichergestellt

Am Einsatzort machten die Polizisten zahlreiche weitere Entdeckungen. Insgesamt wurden 15 Spraydosen sowie eine Hose und eine Jacke sichergestellt. An den zuvor sichergestellten Handschuhen stellten die Beamten frische Lackspuren fest.

Außerdem fanden sie eine Videokamera, diverse Aufkleber, eine Sturmhaube, einen Schal, Mobiltelefone und weitere Handschuhe. Auch mutmaßliche Haschisch-Würfel in einer Plastiktüte wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall und den noch flüchtigen Verdächtigen laufen.