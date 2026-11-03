Benko-Film im ORF floppte: "Ein Topfen"

Rund eine halbe Million sah sich Montagabend in der Primetime "Benko - Size Does Matter" auf ORF1 an. Die Quote ist mittelmäßig, viele zappten gleich weg. Jetzt ärgern sich viele Zuseher: Eine Filmkritik.

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Nach Kurz und Kreisky gibt es jetzt auch zu Signa-Gründer René Benko einen Film. Der Streifen über den Ex-Immo-Tycoon zieht am Montagabend bis zu 578.000 Zuschauer an. Viele schalten schon zu Beginn der ORF1-Premiere wieder weg.

"Du darfst kein Mitleid haben", sagt Benko unter dem Jägerhut zu einem jungen Buben. Der schaut durchs Zielfernrohr. Sieht ein süßes Bambi. Benko wird es herzlos abknallen. So läuft der Benko-Streifen an.

Ein Hinweis wird eingeblendet: "Tragikkomödie". Danach spaziert Benko mit Dieter Berninghaus in ein Kaufhaus, das er übernehmen will. Sein Handelsberater Berninghaus sieht ebenso wenig wie die Angestellten den unsichtbaren Schatten von Benko, der ihm zuredet. Heino Ferch ist bitterböse in seiner Schatten-Rolle, Thomas Stipsits als Benko wirkt eher unbeholfen.

Gemeinsam bringen die beiden den Tierfutter-Tycoon Torsten Toeller mit emotionalen Zureden dazu, weiter in das größenwahnsinnige Signa-Konstrukt zu investieren. Das geht noch gut.

Nachher schimpft Benko über den Zweifler Toeller, der doch investiert:

“"Der ist ein Hundefutter-Händler, der verkauft getrocknete Rinderpenisse."” Benko im Film über Tierfutter-Tycoon Torsten Toeller

Benko will groß hinaus

Zurück zu den Anfängen. Innsbruck. Ein prachtvolles Einkaufszentrum in die Stadt zu stellen ist Benkos Ziel. Karl Kovarik, der Stroh-Tankstellen-Erbe, ist bereit in Benkos Pläne zu investieren.

Bei der Szene haben viele schon weggezappt. Die Kameraführung ist wacklig, beim Zusehen wird einem schwindlig. Benkos Tiroler Akzent ist völlig übertrieben, klingt falsch und lästig. Benko und sein Schatten vor flackernden Projektor-Aufnahmen von Wien und anderen Städten haben B-Movie-Flair. Der begnadete Stipsits hat seine Momente, aber als Benko macht er keinen guten Fuß.

40.000 waren gleich wieder weg

Thomas Stipsits als "Benko", hinter ihm sein Schatten Heino Ferch. © ORF/UFA FICTION GmbH/Martin L. L

Der Benko-Film, und das zeigen die Quoten, ist gestern im ORF mit hohen Hoffnungen gestartet und dann gefloppt. Von bis zu 578.000 Zuschauern blieben im Schnitt nur 539.000. Viele zappten schnell weiter.

"Das ist ein Topfen"

"Wenn man nach fünf Minuten merkt, dass die kommenden eineinhalb Stunden verschwendete Lebenszeit sind", kommentiert Autor Walter Gröbchen auf X. Benko-Aufdecker Sebastian Reinhart nennt den Film "Topfen".

Ein Bewegtbild-Insider kommentiert: "Aus Branchensicht fehlt einiges. Spannend war bei Benko immer, wer aller mitgespielt hat, und das kommt im Film kaum vor."

Rage vor Prozess: Film ohne Haselsteiner

Wut vor dem kommenden Benko-Prozess gegen Milliardär Hans-Peter Haselsteiner kommt auch bei einigen auf: "Ein Benko Film ohne Haselsteiner. Was für eine unnötige Sh*tshow. So richtig ORF."

Viele große Player haben gefehlt (Benko wurde von sehr vielen unterstützt, die im Film nicht auftreten) und einige Zuseher wünschten sich den Tiroler Tobias Moretti in der Rolle von René Benko.

Das Leben von René Benko, über den es schon einige Dokus gibt, bietet allemal genug Stoff für weitere Verfilmungen.

Durchschnittsreichweite in Tausend: Von 559.000 auf 508.000 beim Abspann 20:15:00 - 20:30:00 - 559,20 (23,37 % Marktanteil)

20:30:00 - 20:45:00 - 548,40 (22,62 % Marktanteil)

20:45:00 - 21:00:00 - 534,20 (22,15 % Marktanteil)

21:00:00 - 21:15:00 - 533,67 (22,19 % Marktanteil)

21:15:00 - 21:30:00 - 531,70 (22,40 % Marktanteil)

21:30:00 - 21:45:00 - 508,39 (21,46 % Marktanteil)

Fakten zur ORF-Premiere

Bis zu 578.000 und durchschnittlich 539.000 Zuschauer:innen (vorläufige Gewichtung) waren gestern, am Montag, dem 2. November 2026, um 20.15 Uhr bei der ORF-1-Premiere von "Benko – Size Does Matter" mit dabei.

Der mit Thomas Stipsits in der Hauptrolle besetzte fiktionale Spielfilm, der vom Aufstieg René Benkos erzählt, erreichte Marktanteile von 22 Prozent bzw. 21 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen und 25 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen. Unter der Regie von Raymond Ley spielen in weiteren Rollen u. a. Heino Ferch, Patricia Aulitzky und Lisa Wagner. "Benko – Size Does Matter" ist weiterhin auf ORF ON abrufbar.