Messer-Attacke in Favoriten: Zwei Täter auf der Flucht

Ein Streit unter Jugendlichen in einem Park in Favoriten eskalierte völlig.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dramatische Szenen in Wien-Favoriten! In der Nacht auf heute, Dienstag, wurde ein 16-Jähriger bei einem Treffen in einem Park in der Troststraße Opfer einer brutalen Attacke. Eigentlich wollte der Jugendliche einen bereits länger schwelenden Streit mit einem Bekannten klären. Doch das Treffen endete um 1.30 Uhr in Gewalt.

Pfefferspray und Messer im Einsatz

Der Bekannte tauchte plötzlich mit einem weiteren Burschen auf. Nach heftigen Beschimpfungen eskalierte die Situation: Einer der beiden zückte ein Messer und einen Pfefferspray.

Zunächst sprühte er dem Jugendlichen Reizgas ins Gesicht, anschließend stach er ihm in den Rücken. Auch sein Begleiter zog ein Messer und wollte auf das Opfer losgehen. Danach ergriffen beide die Flucht. Der 16-Jährige erlitt eine Reizung durch das Pfefferspray und eine kleine Schnittverletzung am Rücken. Die Berufsrettung Wien musste ihn vor Ort versorgen.

Täter weiterhin verschwunden

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – bislang allerdings ohne Erfolg. Die beiden Tatverdächtigen sind weiterhin auf der Flucht. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die noch unbekannten Angreifer auszuforschen.