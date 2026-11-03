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Großeinsatz

Kinder setzten Keller mit Böllern in Brand

Feuerwehrleute in Schutzkleidung betreten ein Gebäude, im Hintergrund steht ein Löschfahrzeug.
© Feuerwehr Tamsweg
Die Feuerwehr rückte mit 120 Einsatzkräften aus. Das Wohnhaus musste evakuiert werden.
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Salzburg. Zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren haben am Montagnachmittag in Tamsweg (Lungau) einen Brand in einem Mehrparteienwohnhaus verursacht. Die beiden warfen Feuerwerkskörper durch ein geöffnetes Kellerfenster in das Gebäude im Ortszentrum, das dadurch entstandene Feuer breitete sich rasch aus. Wie die Feuerwehr berichtete, kam es zu massiver Rauchentwicklung, zudem schlugen Flammen aus den Kellerfenstern und das Stiegenhaus war bereits leicht verraucht.

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Zwei Feuerwehrleute in Schutzkleidung sind in einem verrauchten, beschädigten Kellerraum.
Die Feuerwehr rückte mit 120 Einsatzkräften aus und bekämpfte die Flammen. © Feuerwehr Tamsweg.

120 Einsatzkräfte

Die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt mit der Evakuierung des Wohnhauses begonnen, gemeinsam mit der Feuerwehr wurden die verbliebenen Personen aus dem Gebäude gebracht. Insgesamt waren sechs Erwachsene und zwei Kinder betroffen, laut Polizei wurde niemand verletzt. Am Haus entstand jedoch erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Feuerwehr war mit insgesamt 120 Einsatzkräften vor Ort.

Staircase in einem verrauchten Treppenhaus, Feuerwehrschlauch liegt am Boden.
Die Feuerwehr rückte mit 120 Einsatzkräften aus und bekämpfte die Flammen. © Feuerwehr Tamsweg

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