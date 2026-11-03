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Waffen-Panne

45-Jähriger putzt Pistole: Kugel kracht in Nachbarhaus

© Getty Images/iStockphoto
Gefährlicher Zwischenfall: Beim Reinigen einer Faustfeuerwaffe löste sich plötzlich ein Schuss.
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Tirol. Ein 45-Jähriger hat Samstagnachmittag in einem Gartenhaus im Tiroler Bezirk Kufstein eine Faustfeuerwaffe gereinigt. Dabei kam es zu einem beinahe folgenschweren Vorfall: Es löste sich nämlich unbeabsichtigt ein Schuss. Das Projektil durchschlug die Holzwand des Gartenhauses sowie das Fenster eines Nachbarhauses und blieb in einer Zimmertüre von letzterem stecken. Verletzt wurde niemand, berichtete die Polizei am Dienstag.

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Waffenverbot

Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Der Österreicher hatte die Faustfeuerwaffe, die sichergestellt wurde, nicht legal besessen. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck bzw. die Bezirkshauptmannschaft Kufstein werde folgen, hieß es.

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