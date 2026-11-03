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Biker-Ansturm

Premiere geglückt: Der Alpen Bikepark Schneeberg ruft!

Rudolf Preyer
von
Noch höhere Sprünge.
© Alpen Bikepark Schneeberg
Schon 5.700 Fahrgäste in der ersten Saison. Der Alpen Bikepark Schneeberg wächst jetzt auf 17 Kilometer Strecke.
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Erste Saison, voller Erfolg: Der Alpen Bikepark Schneeberg hat seine Premiere hinter sich. Seit dem Start am 15. Mai fuhren 5.700 Fahrgäste auf mehr als zwölf Kilometern Trails und Lines, dazu gibt es den Riders Playground mit Airbagjump und das Angebot von Tom’s Bike und Rent.

"Mit 5.700 Fahrgästen hat unser Alpen Bikepark Schneeberg eindrucksvoll gezeigt, wieviel Potenzial in einer Mountainbike-Destination steckt", sagt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Der Park ist ein Aushängeschild für moderne, familienfreundliche und actionreiche Freizeitangebote in Niederösterreich.

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Profi gibt Gas

Gebaut wurde rund um die Schneeberg Sesselbahn, die Investition beträgt 2,6 Millionen Euro. Auch Ambassador und MTB-Profi Clemens Kaudela ist begeistert: "Es ist unglaublich cool zu sehen, wie sich der Bikepark entwickelt und wie gut er von der Community angenommen wird." Besonders stolz ist er auf die neue Jumpline und die vielen jungen Rider.

Gleich nach Saisonende rollen die Bagger: Für 2027 entstehen weitere Passagen des roten Rock’n’Roots Trails, ein neuer schwarzer Singletrail und eine zusätzliche blaue Freeride-Strecke.

Auf zu 17 Kilometern

"Schaufel und Bagger stehen nicht still", betont Landbauer. Bis zum Frühjahr 2028 wächst der Park in zwei weiteren Stufen auf insgesamt 17 Kilometer. Die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl wollen zudem neue Netzwerke erschließen, um weitere Zielgruppen anzusprechen.

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