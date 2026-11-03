oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Fußball mit Soutane

Österreichs Priesterelf auf dem Weg zum EM-Titel

Rudolf Preyer
von
Perchtoldsdorfer Kaplan führt Priesternationalteam in den Kosovo
© Wolfgang Zarl
Priester mit Fußballschuhen: Ein Kaplan aus Perchtoldsdorf führt Österreichs Priesterelf zur Hallen-EM in den Kosovo.
OE24 auf Google bevorzugen

Anpfiff für den Glauben: Die Hallenfußball-Europameisterschaft der Priester findet im Februar 2027 im Kosovo statt. Rund 18 Teams aus ganz Europa werden erwartet, Österreich ist mit seiner Priesterfußballnationalmannschaft dabei. Die Auswahl besteht aus geweihten Priestern verschiedener Diözesen.

Der Mann hinter dem Team ist Michael Semmelmeyer, Kaplan in Perchtoldsdorf und Präsident der Priesterelf. "Die Vorfreude für das Turnier im Kosovo ist bereits spürbar", sagt er. Und weiter: "Unser Ziel für Februar 2027 ist es, eine sportlich konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen und Österreich bei diesem europäischen Turnier bestmöglich zu repräsentieren."

Auch interessant

Marchfelderhof: Lugners feiern, Jazz Gitti klaut Gansl

Großzügig wohnen auf einer Ebene in Güttenbach

Hunderte E-Mopeds landen auf dem Schrottplatz

Training für die Halle

In den kommenden Monaten stellt das Team den Kader zusammen und trainiert gezielt. In den nächsten Wochen werden die Termine für die ersten Testspiele fixiert, damit Physis und Zusammenspiel für den Hallenboden passen. Semmelmeyer hat schon viele Kandidaten im Blick, doch weitere "Fußball-Priester" können sich bei ihm melden.

Dabei geht es um mehr als Tore: Bei der EM steht traditionell der Austausch im Vordergrund. Auf die Teilnehmer warten ein Kulturprogramm, schöne Begegnungen und Gottesdienste mit 200 Priestern aus ganz Europa.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neues 17-Millionen-Strahlen-Labor in Seibersdorf

Rassismus-Eklat: Platzverbot für FPÖ-Stadtrat

Während andere zocken: Teenie läuft 16 Stunden durch die Nacht

Wut im Tiefkühl-Werk: Ardo-Angebot empört Belegschaft

Bis zu 20.000 Euro für Sanierungen: Neue Förderungen starten

Österreichs Priesterelf auf dem Weg zum EM-Titel

Vom Rotkreuz-Baby zum Kollegen

Stein: Größtes Gefängnis Österreichs in Personalnot

FREEPORT im Weihnachtsfieber

Wirt mit ungewöhnlichem Aufruf: Paar zahlte beim Ganslessen zu viel