Österreichs Priesterelf auf dem Weg zum EM-Titel

Priester mit Fußballschuhen: Ein Kaplan aus Perchtoldsdorf führt Österreichs Priesterelf zur Hallen-EM in den Kosovo.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Anpfiff für den Glauben: Die Hallenfußball-Europameisterschaft der Priester findet im Februar 2027 im Kosovo statt. Rund 18 Teams aus ganz Europa werden erwartet, Österreich ist mit seiner Priesterfußballnationalmannschaft dabei. Die Auswahl besteht aus geweihten Priestern verschiedener Diözesen.

Der Mann hinter dem Team ist Michael Semmelmeyer, Kaplan in Perchtoldsdorf und Präsident der Priesterelf. "Die Vorfreude für das Turnier im Kosovo ist bereits spürbar", sagt er. Und weiter: "Unser Ziel für Februar 2027 ist es, eine sportlich konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen und Österreich bei diesem europäischen Turnier bestmöglich zu repräsentieren."

Training für die Halle

In den kommenden Monaten stellt das Team den Kader zusammen und trainiert gezielt. In den nächsten Wochen werden die Termine für die ersten Testspiele fixiert, damit Physis und Zusammenspiel für den Hallenboden passen. Semmelmeyer hat schon viele Kandidaten im Blick, doch weitere "Fußball-Priester" können sich bei ihm melden.

Dabei geht es um mehr als Tore: Bei der EM steht traditionell der Austausch im Vordergrund. Auf die Teilnehmer warten ein Kulturprogramm, schöne Begegnungen und Gottesdienste mit 200 Priestern aus ganz Europa.