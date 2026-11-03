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Live am Samstag

Ein Abend, viele Emotionen: Fendrich erobert St. Pölten

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Mann mit lockigen roten Haaren und weißem Rollkragenpullover vor hellem Hintergrund.
© Andreas Wöckinger
Berühmter Nachname, eigener Stil: Lucas Fendrich macht mit gefühlvollen Songs und modernen Klängen Halt in Niederösterreich.
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Der österreichische Musiker und Songwriter Lucas Fendrich gastiert im Theater des Balletts in St. Pölten. Dabei bringt er nicht nur eingängige Melodien, sondern auch berührende Geschichten auf die Bühne. Als Sohn von Austropop-Legende Rainhard Fendrich wurde ihm die Musik praktisch in die Wiege gelegt. Doch längst hat sich Lucas Fendrich einen eigenen Namen gemacht und seinen ganz persönlichen Stil entwickelt.

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Seine Songs erzählen von den großen und kleinen Momenten des Lebens, von Beziehungen, Erfahrungen und Emotionen, die viele Menschen aus ihrem eigenen Alltag her kennen. Mal nachdenklich, mal mitreißend, verbindet der Künstler gefühlvolle Töne mit kraftvollen Pop- und Rockelementen. Genau diese Mischung sorgt bei seinen Live-Auftritten für Nähe zum Publikum und macht jeden Konzertabend zu einem Erlebnis.

Mit dem Auftritt erweitert das Theater des Balletts sein kulturelles Programm um einen weiteren musikalischen Höhepunkt. Das familiäre Ambiente des Hauses bietet dafür den perfekten Rahmen. Zur Info: Das Konzert findet am Samstag, dem 7. November 2026, in der Oriongasse 4 in St. Pölten statt.

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