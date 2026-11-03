Bombendrohung: Flughafen in Warschau geschlossen

Ein Passagierflugzeug aus London mit 181 Menschen an Bord musste im polnischen Warschau mitten im Flug umgeleitet werden

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Eigentlich sollte die Maschine auf dem großen Chopin-Flughafen landen. Doch mitten in der Luft schlug das Alarmsystem an.

Sprengstoff-Verdacht! Der Pilot reagierte sofort, drehte ab und brachte den Flieger auf dem kleineren Billigflieger-Airport Modlin runter.

Flughafen Warschau-Modlin gesperrt

Unmittelbar nach der dramatischen Landung wurde der gesamte Airport Modlin evakuiert und vorübergehend komplett geschlossen, wie ein Sprecher dem Sender TVN24 mitteilteDie betroffene Maschine wurde sofort auf eine abgesperrte Außenposition gerollt. Aktuell sind Spezialkräfte und Bombenexperten an Bord des Flugzeugs, um es nach Sprengstoff zu durchsuchen.