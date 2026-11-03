oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Schock

Bombendrohung: Flughafen in Warschau geschlossen

O
von
Ein biometrischer Zugang am Hamburger Flughafen zeigt "Gate geschlossen" auf einem Display an.
© APA/dpa/Christian Charisius
Ein Passagierflugzeug aus London mit 181 Menschen an Bord musste im polnischen Warschau mitten im Flug umgeleitet werden
OE24 auf Google bevorzugen

Eigentlich sollte die Maschine auf dem großen Chopin-Flughafen landen. Doch mitten in der Luft schlug das Alarmsystem an.

Sprengstoff-Verdacht! Der Pilot reagierte sofort, drehte ab und brachte den Flieger auf dem kleineren Billigflieger-Airport Modlin runter.

Auch interessant

Forscher rätseln über Sex zwischen Bulle und Esel

Kind in den USA stirbt an Masern

Tech-Millionär stirbt bei Flugzeugabsturz

Flughafen Warschau-Modlin gesperrt

Unmittelbar nach der dramatischen Landung wurde der gesamte Airport Modlin evakuiert und vorübergehend komplett geschlossen, wie ein Sprecher dem Sender TVN24 mitteilteDie betroffene Maschine wurde sofort auf eine abgesperrte Außenposition gerollt. Aktuell sind Spezialkräfte und Bombenexperten an Bord des Flugzeugs, um es nach Sprengstoff zu durchsuchen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hubschrauber kollidiert: Tourist starb bei Unglück in Nepal

So sieht der neue Zafira aus!

Tausende Autofans stürmen die IAA 2011

Diese Unsumme verschlingt die Oligarchen-Jacht vor Triest pro Tag

Bombendrohung: Flughafen in Warschau geschlossen

Trump weitet Zoll-Konflikt aus - 50 Prozent auf Kupferimporte

David Alaba ist erstmals spanischer Meister

Witkoff: Gipfel um Ukraine-Friede nächste Woche

Reality-Show erlaubt Mord und Vergewaltigung

"Keine Erinnerung": Schwede lebt seit 30 Tagen am Flughafen in Nepal