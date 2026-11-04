Wahl-Schlappe
Trump redet lieber über seinen "schönsten Ballsaal"
Trump lobte vor allem den Ballsaal, den er am Weißen Haus bauen lässt. Es werde der "schönste Ballsaal in der ganzen Welt" sein, sagte Trump auf der Baustelle. Er verwies auch auf seinen Plan, einen Triumphbogen zu bauen und einen alten Golfplatz in der US-Hauptstadt zu erneuern.
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Die Republikaner hatten bei den Wahlen am Vortag die Mehrheiten in Repräsentantenhaus und Senat verloren. US-Wähler bescherten der Demokratischen Partei einen erdrutschartigen Sieg. Wählerbefragungen zufolge war die Unzufriedenheit mit der Politik Trumps, den die Amerikaner für Preissteigerungen verantwortlich machen, der Auslöser.
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