oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Wahl-Schlappe

Trump redet lieber über seinen "schönsten Ballsaal"

Phillip Platzer
von
US-Präsident Donald Trump hat beim ersten öffentlichen Auftritt vor TV-Kameras nach der Niederlage seiner Republikaner bei den Kongresswahlen über seine Architekturprojekte gesprochen.
OE24 auf Google bevorzugen

Trump lobte vor allem den Ballsaal, den er am Weißen Haus bauen lässt. Es werde der "schönste Ballsaal in der ganzen Welt" sein, sagte Trump auf der Baustelle. Er verwies auch auf seinen Plan, einen Triumphbogen zu bauen und einen alten Golfplatz in der US-Hauptstadt zu erneuern.

Auch interessant

Söhne misshandelt: 10 Jahre Haft für Brutalo-Vater

Arnautovic überrascht mit neuer Snus-Werbung

Trump verliert durch Pleite wichtige Macht

Die Republikaner hatten bei den Wahlen am Vortag die Mehrheiten in Repräsentantenhaus und Senat verloren. US-Wähler bescherten der Demokratischen Partei einen erdrutschartigen Sieg. Wählerbefragungen zufolge war die Unzufriedenheit mit der Politik Trumps, den die Amerikaner für Preissteigerungen verantwortlich machen, der Auslöser.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

China zurückhaltend: Kreml geschockt über Trump-Debakel

Trump-Vize: Iran-Krieg schuld an Niederlage

Historisch: So bunt sind die neuen Demokraten

Trump verteidigt Krieg, keine Angst vor Demokraten

Er wird zu Trumps mächtigem Gegenspieler

Nach Trump-Schlappe: Iran mit neuer Drohung

Trump redet lieber über seinen "schönsten Ballsaal"

Trump-Pleite: Dollar sackt in den Keller

US-Wahl als wichtiger Schlag gegen Rechtspopulisten?

Springsteen, Minaj und Co. mischen sich in US-Wahl ein