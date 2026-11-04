Trump redet lieber über seinen "schönsten Ballsaal"

US-Präsident Donald Trump hat beim ersten öffentlichen Auftritt vor TV-Kameras nach der Niederlage seiner Republikaner bei den Kongresswahlen über seine Architekturprojekte gesprochen.

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Trump lobte vor allem den Ballsaal, den er am Weißen Haus bauen lässt. Es werde der "schönste Ballsaal in der ganzen Welt" sein, sagte Trump auf der Baustelle. Er verwies auch auf seinen Plan, einen Triumphbogen zu bauen und einen alten Golfplatz in der US-Hauptstadt zu erneuern.

Die Republikaner hatten bei den Wahlen am Vortag die Mehrheiten in Repräsentantenhaus und Senat verloren. US-Wähler bescherten der Demokratischen Partei einen erdrutschartigen Sieg. Wählerbefragungen zufolge war die Unzufriedenheit mit der Politik Trumps, den die Amerikaner für Preissteigerungen verantwortlich machen, der Auslöser.