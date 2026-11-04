China zurückhaltend: Kreml geschockt über Trump-Debakel

Der Wahlerfolg der US-Demokraten bei den Zwischenwahlen wirbelt das weltpolitische Gefüge durcheinander. Während China diplomatische Zurückhaltung wahrt, sorgt der Ausgang in Moskau und Tel Aviv für spürbare Unruhe.

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Der Wahltriumph der oppositionellen Demokraten bei den US-Kongresswahlen stößt international auf ein geteiltes Echo. In Peking reagierte die Führung der Volksrepublik China betont abwägend auf das veränderte Machtgefüge in Washington. Die chinesische Außenamtssprecherin Mao Ning betonte am Mittwoch vor Medienvertretern, die Wahlen seien primär eine innere Angelegenheit der Vereinigten Staaten.

Gleichzeitig signalisierte die Sprecherin Pekings Bereitschaft zur fortgesetzten Zusammenarbeit: China sei bereit, mit den USA die Vereinbarungen der beiden Staatschefs Xi Jinping und Donald Trump umzusetzen und bestehende Meinungsverschiedenheiten angemessen zu regeln. Damit versucht Peking, trotz der veränderten Mehrheitsverhältnisse im Kongress für politische Berechenbarkeit in den bilateralen Beziehungen zu sorgen.

Moskau hofft auf Fortsetzung von Trumps Kurs

Völlig andere Töne schlägt man nach dem Misserfolg der Republikaner in Russland an. Der Kreml reagierte auf das Abschneiden der konservativen Partei merklich geknickt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich am Mittwoch vor Journalisten zurückhaltend, ließ aber deutliche Sympathien für den republikanischen Kurs erkennen: "Wir hoffen aufrichtig darauf, dass (Trump) seine Bemühungen um Frieden fortsetzt."

Peskow beeilte sich jedoch zu unterstreichen, dass Wahlen und deren konkrete Folgen selbstverständlich zu den inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten gehörten. Die Niederlage der US-Republikaner dürfte in Moskau mit großer Sorge betrachtet werden, da künftige außenpolitische Vorstöße der US-Administration nun durch das Veto des erstarkten Kongresses erschwert werden könnten.

Scharfe Vorwürfe der israelischen Opposition

Auch im Nahen Osten sorgt das Votum in Übersee für heftige Turbulenzen. Die politischen Rivalen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu werten den Machtwechsel im US-Kongress als persönliche Niederlage für den langjährigen Regierungschef:

Aus Kreisen der israelischen Opposition hieß es am Mittwoch, Netanyahu habe den jahrzehntelang gewachsenen, parteiübergreifenden Rückhalt der USA für Israel leichtfertig verspielt.

Yair Golan, Vorsitzender der Mitte-Links-Oppositionspartei Die Demokraten, rechnete auf der Online-Plattform X schonungslos mit der Regierung ab.

Golan erklärte wörtlich, die Ergebnisse der Zwischenwahlen zeigten unmissverständlich, "wie isoliert Netanyahu sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern ist".

Die veränderten Mehrheiten in Washington dürften den Druck auf die israelische Führung spürbar erhöhen und die internationale Koordination vor neue Hürden stellen.