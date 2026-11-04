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JD Vance

Trump-Vize: Iran-Krieg schuld an Niederlage

Phillip Platzer
von
Ein Mann im Anzug spricht vor einem Flugzeug mit Journalisten am Flughafen.
© APA/AFP/POOL/SAUL LOEB
Die überraschend deutliche Niederlage der Republikaner bei den US-Präsidentschaftswahlen ist nach Ansicht von Vizepräsident JD Vance auf den Iran-Krieg zurückzuführen.
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"Der Grund, warum wir verloren haben, ist der Krieg", schrieb er auf der Plattform X. Dies habe Präsident Donald Trump auch am Dienstagabend gesagt. "Jeder weiß, warum wir verloren haben. Und jede Diskussion darüber, wie es weitergeht, muss dort ansetzen."

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Viele Wähler, die bei den Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren für Vance und Trump gestimmt hätten, seien verärgert gewesen. Eine Umfrage habe erheben, dass sich die enttäuschten Wähler vor allem vier Punkte gewünscht hätten: das Ende des Iran-Kriegs, den Fokus auf Lebenshaltungskosten und Inflation, Amerika an erste Stelle zu setzen und ein Wechsel der Beziehungen zu Israel.

Vance äußerte Verständnis für die Kritik. "An alle, die einfach nur wütend über das Ergebnis sind: Das solltet ihr auch sein. Lasst uns diese Wut nutzen, um uns wieder der Aufgabe zu widmen, unser Land zu retten", schrieb er weiter.

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