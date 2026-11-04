Rätsel um Ursache
Mord-Alarm: Polizei findet Toten (35) in Meidling
Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden am heutigen Nachmittag wegen einer verletzten und regungslosen männlichen Person gerufen, die auf der Straße lag. Der Mann wies schwere Verletzungen auf.
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Sämtliche sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen sowie die notfallmedizinische Versorgung durch den Rettungsdienst blieben ohne Erfolg. Am Einsatzort konnte schlussendlich nur mehr der Tod des 35-jährigen Mannes festgestellt werden.
Ermittler sichern Spuren vor Ort
Der Ermittlungsbereich Leib/Leben des Landeskriminalamts Wien hat die weiteren Erhebungen zu dem Fall übernommen. Die Beamtinnen und Beamten gehen aufgrund der vorgefundenen Spurenlage von einem Fremdverschulden aus.
Hintergründe der Tat noch unklar
Aktuell werden vor Ort Zeugen befragt sowie weitere Spuren gesichert. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.
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