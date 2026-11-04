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Rätsel um Ursache

Mord-Alarm: Polizei findet Toten (35) in Meidling

Phillip Platzer
von
© APA/MAX SLOVENCIK
Polizisten entdeckten am Mittwochnachmittag einen leblosen Mann auf einer Straße in Wien-Meidling. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der 35-Jährige vor Ort. Das Landeskriminalamt ermittelt.
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Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden am heutigen Nachmittag wegen einer verletzten und regungslosen männlichen Person gerufen, die auf der Straße lag. Der Mann wies schwere Verletzungen auf.

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Sämtliche sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen sowie die notfallmedizinische Versorgung durch den Rettungsdienst blieben ohne Erfolg. Am Einsatzort konnte schlussendlich nur mehr der Tod des 35-jährigen Mannes festgestellt werden.

Ermittler sichern Spuren vor Ort

Der Ermittlungsbereich Leib/Leben des Landeskriminalamts Wien hat die weiteren Erhebungen zu dem Fall übernommen. Die Beamtinnen und Beamten gehen aufgrund der vorgefundenen Spurenlage von einem Fremdverschulden aus.

Hintergründe der Tat noch unklar

Aktuell werden vor Ort Zeugen befragt sowie weitere Spuren gesichert. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

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