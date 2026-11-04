Historisch: So bunt sind die neuen Demokraten

Bei den US-Midterms 2026 haben die Demokraten einen historischen Erfolg erzielt und die politische Landkarte der Vereinigten Staaten von Grund auf verändert. Neben der Rückeroberung der Mehrheit im US-Repräsentantenhaus feierte die Partei sensationelle Triumphe bei den Senatswahlen und eroberte in gleich 36 Bundesstaaten entschiedenen Gouverneursrennen traditionelle Hochburgen der Republikaner zurück.

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Der Wahlabgang markiert eine fundamentale Machtverschiebung in Washington, D.C. Mit der zurückeroberten Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen die Demokraten künftig die gesetzgeberische Initiative und die Kontrolle über das Budget. An der Spitze der Parlamentskammer bahnt sich dabei eine sporthistorische Premiere an: Der bisherige Minderheitsführer Hakeem Jeffries steht unmittelbar davor, zum ersten schwarzen Speaker of the House in der Geschichte des Landes gewählt zu werden.

Dieser Führungswechsel verändert die politischen Abläufe im Kapitol grundlegend. Gleichzeitig bringen die überraschenden Erfolge im Senat auch in der zweiten Kammer neue Kräfteverhältnisse mit sich, da jahrzehntelange republikanische Siegesserien in Schlüsselstaaten wie Texas und Kansas durchbrochen wurden.

Sensationelle Durchbrüche im US-Senat

Im Senat setzten sich demokratische Kandidaten in Bundesstaaten durch, die seit Generationen fest in republikanischer Hand waren:

Texas: James Talarico besiegte Ken Paxton und zog als erster Demokrat seit 1988 für Texas in den Senat ein.

James Talarico besiegte Ken Paxton und zog als erster Demokrat seit 1988 für Texas in den Senat ein. Kansas: Adam Hamilton bezwang den republikanischen Amtsinhaber Roger Marshall und holte das erste demokratische Senatsmandat des Bundesstaates seit 1932.

Adam Hamilton bezwang den republikanischen Amtsinhaber Roger Marshall und holte das erste demokratische Senatsmandat des Bundesstaates seit 1932. Michigan: Abdul El-Sayed triumphierte über Mike Rogers und zieht als erster muslimischer US-Senator in der Geschichte der USA in den Kongress ein.

Abdul El-Sayed triumphierte über Mike Rogers und zieht als erster muslimischer US-Senator in der Geschichte der USA in den Kongress ein. South Carolina: Annie Andrews eroberte das Rennen und sicherte den ersten demokratischen Senatssitz seit 1998.

Annie Andrews eroberte das Rennen und sicherte den ersten demokratischen Senatssitz seit 1998. Maine: Troy Jackson warf Amtsinhaberin Susan Collins aus dem Rennen und beendete deren 30-jährige Senatskarriere.

Abdul El-Sayed ist der erste muslimische US-Senator in der US-Geschichte. © APA/AFP/JEFF KOWALSKY

Epochale Premieren bei den Gouverneurswahlen

Besonders drastisch fiel der Machtwechsel in den Chefetagen der Bundesstaaten aus, wo insgesamt in 36 Staaten gewählt wurde. Gegen namhafte republikanische Konkurrenten setzten sich demokratische Bewerber durch:

Texas: Gina Hinojosa besiegte Amtsinhaber Greg Abbott. Die bisherige Parlamentsabgeordnete wird erste Latina-Gouverneurin von Texas und erste Demokratin im Amt seit 1990 – und das, obwohl Abbott laut "Texas Tribune" fast achtmal so viel Wahlkampfbudget einsetzte und die Demokraten das Rennen anfangs abgeschrieben hatten.

Gina Hinojosa besiegte Amtsinhaber Greg Abbott. Die bisherige Parlamentsabgeordnete wird erste Latina-Gouverneurin von Texas und erste Demokratin im Amt seit 1990 – und das, obwohl Abbott laut "Texas Tribune" fast achtmal so viel Wahlkampfbudget einsetzte und die Demokraten das Rennen anfangs abgeschrieben hatten. Georgia: Keisha Lance Bottoms, frühere Bürgermeisterin von Atlanta, besiegte Rick Jackson und folgt auf Brian Kemp. Sie geht als allererste schwarze Gouverneurin in die US-Geschichte ein und beschert den Demokraten die Führung in Georgia erstmals seit über einem Vierteljahrhundert.

Keisha Lance Bottoms, frühere Bürgermeisterin von Atlanta, besiegte Rick Jackson und folgt auf Brian Kemp. Sie geht als allererste schwarze Gouverneurin in die US-Geschichte ein und beschert den Demokraten die Führung in Georgia erstmals seit über einem Vierteljahrhundert. Ohio: Die Ärztin und frühere Gesundheitsdirektorin Amy Acton bezwang Vivek Ramaswamy. Trotz einer Schmutzkübel-Kampagne samt Video mit Actons entfremdeter Mutter Donna Arthur holten die Demokraten erst ihren zweiten Sieg aus den vergangenen neun Gouverneurswahlen in diesem Bundesstaat.

Die Ärztin und frühere Gesundheitsdirektorin Amy Acton bezwang Vivek Ramaswamy. Trotz einer Schmutzkübel-Kampagne samt Video mit Actons entfremdeter Mutter Donna Arthur holten die Demokraten erst ihren zweiten Sieg aus den vergangenen neun Gouverneurswahlen in diesem Bundesstaat. Iowa: Rob Sand, oberster Rechnungsprüfer des Staates, siegte gegen Zach Lahn im Rennen um die Nachfolge von Kim Reynolds. Ein zentrales Thema war die extrem hohe Krebsrate in Iowa, die landesweit an zweiter Stelle hinter Kentucky liegt und Ängste vor Nitraten und Pestiziden schürte.

Rob Sand, oberster Rechnungsprüfer des Staates, siegte gegen Zach Lahn im Rennen um die Nachfolge von Kim Reynolds. Ein zentrales Thema war die extrem hohe Krebsrate in Iowa, die landesweit an zweiter Stelle hinter Kentucky liegt und Ängste vor Nitraten und Pestiziden schürte. Wisconsin: David Crowley, Verwaltungschef des Bezirks Milwaukee, schrieb Geschichte als erster schwarzer Gouverneur von Wisconsin. Er besiegte den von Trump unterstützten Kongressabgeordneten Tom Tiffany, indem er dessen strikte Anti-Abtreibungslinie (Verbot ab der sechsten Woche) attackierte und für das Recht auf Abtreibung eintrat.

Keisha Lance Bottoms ist die erste schwarze Gouverneurin in der Geschichte der USA. © APA/AFP/ERIK S. LESSER

Weichenstellung für die US-Politik

Die Kombination aus dem Mehrheitsgewinn im Abgeordnetenhaus und den Gouverneurserfolgen in hart umkämpften Schlüsselstaaten schafft eine völlig veränderte Ausgangslage für die kommenden Jahre. Die Resultate gelten zudem als früher Richtungsweiser für die Präsidentschaftswahl 2028.