Austria will Bundesliga-Leihspieler vorzeitig zurückholen
© GEPA/Christian Moser

Vor Auslands-Deal?

Austria will Bundesliga-Leihspieler vorzeitig zurückholen

22.10.25, 12:49
Teilen

Nach einer unerfolgreichen Zeit bei der Wiener Austria musste Moritz Wels sein Glück via Leihe bei der WSG Tirol probieren. Gute Leistungen bringen ihn nun auf die Zettel von internationalen Klubs und auch die "Veilchen" überlegen einen Abbruch der Leihe.

Das berichtet der italienische Sportjournalist Lorenzo Lepore auf X (ehemals Twitter). Drei Tore, eines gar gegen seinen eigentlichen Klub Austria, und eine Vorlage beweisen, was im Offensiv-Allrounder steckt.

Die Austria plant laut dem Bericht nun, Wels im Winter vorzeitig zurückzuholen, via einer entsprechenden Klausel im Leihvertrag.

Transfer ins Ausland geplant?

Ob es dabei darum geht, die eigenen Reihen zu stärken - immerhin fällt Youngster Sanel Saljic bis zur Winterpause aus - oder einen möglichen Transfer des U21-ÖFB-Kickers vorzubereiten, ist nicht klar. Laut Lepore zeigen nämlich Vereine aus der MLS und der 2. Bundesliga Interesse am Steirer.

Laut Bericht ist er noch bis 2027 an die Wiener gebunden ist, bei der Transfer-Vermeldung gab die Austria aber nur einen Vertrag bis 2026 bekannt. Von einer Verlängerungs-Klausel über ein weiteres Jahr ist nichts bekannt.

