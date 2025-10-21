Sport Austria Finals 2026 bringen Olympia-Flair nach Wien

Zum ersten Mal finden die Sport Austria Finals in Wien statt. Nach Graz und Innsbruck soll die Hauptstadt neue Maßstäbe setzen. Mit moderner Infrastruktur und starker Sichtbarkeit will Wien die Erfolgsgeschichte des Events weiterschreiben.

Wien wird 2026 zum Epizentrum des österreichischen Sports. Vom 3. bis 7. Juni treffen sich über 6.500 Athletinnen und Athleten aus mehr als 35 Sportarten in der Hauptstadt und kämpfen bei den Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien um nationale Meistertitel. Was als Pionierprojekt in Graz begann und zuletzt in Innsbruck zehntausende Fans begeisterte, soll in Wien zur bisher größten Auflage wachsen.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Sportstadtrat Peter Hacker und Sport Austria-Präsident Hans Niessl verkündeten gemeinsam mit Top-Athletinnen die Entscheidung. © Stadt Wien/Christian Jobst

Erstmals findet das Multisport-Spektakel in der Bundeshauptstadt statt. Im Rathaus wurde die Entscheidung heute offiziell bekannt gegeben. Die Veranstalter versprechen eine Woche voller Emotionen, Medaillen und Bewegung, die Sport aus allen Bereichen in die Mitte der Gesellschaft rücken soll. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sieht darin ein großes Potenzial für die Stadt. „Ich bin überzeugt, dass die Sport Austria Finals ein tolles Erlebnis für die Athletinnen und Athleten, aber auch für die Wienerinnen und Wiener sein werden“, sagte er.

Zahlreiche Schauplätze - von der Donau bis zur Sport Arena

Die Schauplätze sind so vielfältig wie die Sportarten selbst. Wettkämpfe in Fechten, Gewichtheben, Judo, Klettern, Schwimmen, Leichtathletik, Triathlon, Behindertensport oder Rudern verteilen sich über ganz Wien. Zentraler Knotenpunkt ist die neue Sport Arena Wien in der Leopoldstadt. Auch entlang der Donau werden Bewerbe wie Segeln und Triathlon stattfinden. Genutzt werden zahlreiche moderne und sanierte Sportstätten, die eine nachhaltige Infrastruktur garantieren.

Die Finals bieten nicht nur Spitzensportlerinnen und -sportlern eine Bühne, sondern auch kleineren Verbänden eine große Chance zur Sichtbarkeit. Die Mischung aus Breite und Spitze macht das Event einzigartig. Mehr als 250 Titelentscheidungen stehen bevor, begleitet von einem vielfältigen Rahmenprogramm. Die Veranstalter rechnen mit einem neuen Zuschauerrekord.

2,1 Millionen Euro Medienwert

Sportstadtrat Peter Hacker unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung der Veranstaltung. „Wien wird zeigen, dass wir eine offene und vielfältige Sportstadt sind, die Menschen für Bewegung begeistert“, sagte er. Die Finals sollen nicht nur sportliche Höchstleistungen präsentieren, sondern ein Zeichen für Gemeinschaft und gelebte Vielfalt setzen.

Mit einem Medienwert von zuletzt über zwei Millionen Euro und 55 Millionen Kontaktchancen soll Wien 2026 eine neue Bestmarke setzen. Das größte Multisport-Event Österreichs geht damit in die nächste Dimension – mitten im Herzen der Hauptstadt.