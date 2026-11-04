Jetzt geht sogar eigener Sohn auf Trump los

Nach der schweren Niederlage der Republikaner bei den Midterm-Wahlen wächst der Druck auf US-Präsident Donald Trump. Sogar sein eigener Sohn Donald Trump Jr. unterstützt nun die Kritik am Iran-Kurs.

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Die US-Republikaner haben bei den jüngsten Midterm-Wahlen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat verloren. Die Abstimmung galt weitgehend als Referendum über die Leistung des Weißen Hauses. Steigende Benzinpreise, die Auswirkungen von Zöllen und der anhaltende Krieg im Iran sorgten im Land für wachsenden Unmut.

Heftige Kritik aus eigenen Reihen

Vizepräsident JD Vance zeigte sich nach dem Bekanntwerden der Ergebnisse extrem kritisch. In einem ausführlichen Beitrag auf der Plattform X nannte der mögliche republikanische Spitzenkandidat für die Präsidentschaftswahl 2028 den Iran-Krieg als Hauptgrund für die Niederlage: "Der Grund für unsere Niederlage ist der Krieg. Der Präsident selbst hat das gestern Abend gesagt." Zudem forderte er Befürworter des Militäreinsatzes auf, Verantwortung zu übernehmen: "Wenn Sie argumentieren möchten, dass es das wert war, dass das Verlieren des Senats für die nächsten sechs Jahre es wert war, dann tun Sie das. Argumentieren Sie, dass es ein lohnender Preis war. Zu zustimmen oder nicht, das ist zumindest ehrlich."

Donald Trump Jr., der älteste Sohn des US-Präsidenten, reagierte positiv auf die Aussagen von Vance. Er kommentierte den Beitrag mit den Worten "Jedes Wort davon ist..." und fügte drei Emojis mit der Zahl 100 hinzu. Vance hatte sich zuvor intern gegen den Krieg ausgesprochen, seine öffentliche Kritik im Jahresverlauf jedoch zurückgehalten und Unterstützer um Geduld gebeten. Auch Außenminister Marco Rubio hatte Donald Trump intern zur Vorsicht geraten, sich nach dem ausbleibenden raschen Ende der Operation jedoch selten öffentlich geäußert.

Trump reagiert auf das Wahlergebnis

Donald Trump zog sich zunächst für private Treffen ins Weiße Haus zurück. Am frühen Nachmittag trat er im Ballsaal vor die Presse. Auf die Wahlniederlage ging er erst auf Nachfrage ein und räumte ein, dass der Krieg teilweise eine Rolle gespielt habe: "Es ist weitgehend wahr. Wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich es tun. Man kann dem Iran keine Nuklearwaffe überlassen." Zu den Aussichten für die Präsidentschaftswahl 2028 und einer möglichen Rolle von JD Vance sagte der Präsident: "Vielleicht tritt er nicht an. Ich weiß nicht, wer antreten wird."

In einem späten Interview mit Fox News räumte Donald Trump ein, dass die hohen Benzinpreise eine negative Folge des Iran-Krieges waren und den Republikanern bei den Wahlen geschadet haben: "Ich verstehe das, ich stimme dem nicht zu... es ist ein kurzfristiges Problem für einen langfristigen Gewinn... Das Benzin wurde durch den Iran verursacht." Zuvor war er im Wahlkampf durch das Land gereist und hatte Unterstützer aufgefordert, so zu tun, als stünde er selbst auf dem Stimmzettel. Dennoch wies er eine persönliche Verantwortung für das Ergebnis zurück: "Ich betrachte es nicht gerne als eine Niederlage für mich. Ich stand nicht auf dem Stimmzettel."