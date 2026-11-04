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Überraschung

Babler weg: SIE ist die neue Stimme der SPÖ

Aaron Brüstle
von
Ein Mann im Anzug spricht gestikulierend vor einer blauen EU-Flagge und einem Mikrofon.
© APA/MAX SLOVENCIK
Theresa Hauke ist die neue Pressesprecherin der Bundespartei, die derzeit turbulente Zeiten erlebt.
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Andreas Bablers Tage als Vizekanzler und Parteichef sind gezählt, auch wenn es ein Abschied auf Raten ist. Er bleibt bis Jahresende Vizekanzler und Parteichef, das Regierungsamt übernimmt dann Finanzminister Markus Marterbauer. Jetzt hat die Partei eine neue Stimme bekommen.

Neue Sprecherin

Die SPÖ-Bundespartei hat jetzt auch eine neue Sprecherin. Theresa Hauke ist für das Team als neue Stimme in der Medienarbeit unterwegs.

Hauke hat bereits viel Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und wird als kompetente Stimme die schwer zerrüttete SPÖ in dieser Phase der Neuordnung begleiten.

Neuer Slogan

Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der SPÖ ist Noch-Parteichef Andreas Babler bereits Geschichte. Das letzte Babler-Posting auf dem Instagram-Kanal der Roten gab es an dem Tag, an dem Bablers Abschied auf Raten in einem 5-Sterne-Hotel in der Wiener Innenstadt besiegelt wurde. Seither gab es 45 Beiträge, davon mit Babler: 0.

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Die SPÖ setzt ihren Neuanfang auch mit einem neuen Slogan um. Der unter Babler entwickelte Slogan "Ordnen statt Spalten" hat ausgedient. Die SPÖ kampagnisiert künftig unter der Devise "Österreich braucht".

Aktuell wird die Sozialdemokratie zwar formal noch von Babler angeführt, die Geschäfte führen aber Klubobmann Philip Kucher und Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Keiner von den beiden will die Parteiführung dauerhaft übernehmen. Wer die Partei dauerhaft übernehmen wird, soll ohnehin erst nächstes Jahr geklärt werden.

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