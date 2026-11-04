Benko über Gusenbauer: "Auf beiden Seiten fein verdient"

Gusenbauer sei es "angenehm" gewesen, dass er auf "beiden Seiten fein verdient hat", sagte René Benko im Prozess am Mittwoch.

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Am Mittwoch hat in Innsbruck der nächste Prozess gegen Signa-Gründer René Benko begonnen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm schweren Betrug vor. Unter anderem soll er dem Signa-Investor und Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner eine "wahrheitswidrige" Garantie abgegeben und die Haselsteiner Familienstiftung insgesamt um 5 Millionen Euro betrogen haben. Benko bekannte sich im Prozess als "nicht schuldig".

Bei Benkos Befragung ging es dann stellenweise auch um Alfred Gusenbauer und dessen Doppelrolle. Denn der frühere SPÖ-Kanzler saß sowohl in der Haselsteiner-Stiftung als auch bei der Signa.

Ex-Kanzler und Ex-Signa Prime-Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Gusenbauer im April 2026. © APA/GEORG HOCHMUTH

"Auf beiden Seiten fein verdient"

Hat sich Gusenbauer je gefragt, ob es klug ist, auf beiden Seiten mitzumischen? Benkos Antwort: "Ich glaube nicht, weil es ihm angenehm war, dass er auf beiden Seiten fein verdient hat."

"Und der Alfred thront"

Und auch Haselsteiner - er sagte als Zeuge aus - ließ sich zu einem Sager über Gusenbauer hinreißen. Dass der Ex-Kanzler der Vorstand der Stiftung und die anderen beiden Personen Exekutivorgane im Stiftungsvorstand seien, kommentierte der Bauunternehmer trocken: "Die machen die Arbeit und der Alfred thront".

Für Benko gilt die Unschuldsvermutung.