Felix von Jascheroff hat geheiratet

Nach seinem emotionalen Abschied bei GZSZ gibt es im Privatleben von Felix von Jascheroff Grund zum Feiern.

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Für den bekannten Schauspieler Felix von Jascheroff folgt nach dem großen GZSZ-Knall nun das private Happy End. Der 43-Jährige feiert an diesem Samstag seine große Hochzeit in Berlin. Seine Ehefrau ist die Fitness-Influencerin Alexandra Sophie Winterberg. Das Paar hatte bereits im vergangenen Dezember standesamtlich geheiratet, nun folgte die große Feier im Kreise der Familie sowie mit den engsten Freunden aus dem GZSZ-Cast. Für den Schauspieler ist dies bereits die dritte Ehe.

Romantische Kulisse mit Liebe zum Detail

Die Hochzeitslocation in der Bundeshauptstadt bot für die geladenen Gäste eine aufwendig gestaltete Kulisse. Erste exklusive Einblicke in die festlich dekorierte Location gab Hochzeitsgast Leyla Heiter auf Instagram. Die Tische waren mit üppigen, wilden Blumenarrangements geschmückt, und der Außenbereich für die Trauung war feierlich hergerichtet. Neben einer eigenen Bar sorgten eine Eisstation und frisch zubereitete Crêpes für das leibliche Wohl der Hochzeitsgesellschaft. Die emotionale Atmosphäre der Zeremonie rührte einige Gäste sogar zu Tränen.

Liebesglück im Schnelldurchlauf

© Instagram / leylaheiter

Die Liebesgeschichte des Paares begann im Jahr 2020, als sich der Schauspieler und die Fitness-Influencerin kennenlernten und bereits nach kurzer Zeit in eine gemeinsame Wohnung zogen. Ende 2023 folgte der romantische Heiratsantrag, bevor es für Jascheroff wenig später als verlobter Mann in das RTL-Dschungelcamp ging. Nun krönten die beiden ihre Liebe mit der großen Hochzeitsfeier.