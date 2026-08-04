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Zu süß

Baby-Glück bei Hamilton! Auch Kim Kardashian schmilzt dahin

Lewis Hamilton &amp; Kim Kardashian
© PA Images via Getty Images
Fast ein Jahr nach dem Tod seines Kult-Hundes Roscoe gibt es bei Lewis Hamilton wieder Grund zur Freude. Der Ferrari-Star hat mit Golden-Retriever-Welpe Halo tierischen Nachwuchs bekommen – und sorgt damit für einen regelrechten Fan-Hype. Sogar Kim Kardashian zeigt sich begeistert und posiert bereits mit dem flauschigen Neuzugang.
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Halo stammt von der renommierten US-Zucht Goldiva Goldens. Die Züchterin machte den prominenten Besitzer selbst öffentlich und veröffentlichte ein Foto des Welpen mit einem kleinen Rennhelm. Dazu schrieb sie: "Wir freuen uns, Halo zu Formel-1-Ferrari-Pilot Lewis Hamilton nach Los Angeles zu fliegen."

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Für Hamilton ist Halo weit mehr als nur ein Haustier. Es ist sein erster Hund seit dem Tod von Roscoe, der im September 2025 im Alter von 13 Jahren an einer Lungenentzzündung gestorben war. Die englische Bulldogge war über Jahre Hamiltons treuer Begleiter, reiste regelmäßig zu Formel-1-Rennen und entwickelte sich selbst zu einem Publikumsliebling. Millionen Fans verfolgten Roscoes Auftritte in den sozialen Netzwerken.

Halo & Leo: Das neue Ferrari-Duo

Für zusätzliche Begeisterung sorgte ein Foto von Hamiltons Herzensdame Kim Kardashian, die den kleinen Halo auf dem Arm hält. In den sozialen Netzwerken überschlugen sich daraufhin die Reaktionen. Viele Fans freuen sich, dass Hamilton nach dem schmerzhaften Verlust seines Kult-Hundes Roscoe wieder tierische Gesellschaft hat. Andere wünschen sich bereits ein Treffen zwischen Halo und Leo, dem Hund von Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc. Einige gehen sogar noch einen Schritt weiter und fordern passende Ferrari-Jacken für das tierische Duo.

© Icon Sportswire via Getty Images

Hamilton kann die ersten Tage mit seinem neuen Begleiter nun in aller Ruhe genießen. Nach dem Grand Prix von Ungarn befindet sich die Formel 1 in der Sommerpause. Mit 169 WM-Punkten liegt der Ferrari-Pilot aktuell auf Rang zwei der Gesamtwertung – 50 Zähler hinter Spitzenreiter Kimi Antonelli.

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