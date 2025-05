Nach Bankomatsprengung: Täter crashten Maturafeier und raubten Auto

Die vier Tatverdächtigen sind auf der Flucht.

OÖ. In der Nacht auf heute, Freitag, haben vier Räuber gegen 2.45 Uhr einen Bankomaten in einem Einkaufzentrum in Gmunden in die Luft gesprengt. Weil ihr Fluchtauto nach dem Coup nicht mehr startete, weil es schwer beschädigt wurde, sollen sie bei einer Maturafeier, die in der Nähe stattfand, einem Schüler einen Pkw geraubt haben.

Fluchtauto bei Sprengung zerstört

Das Auto der Räuber, ein Audi S6, dürfte bei der Sprengung zu nahe beim Gebäude gestanden sein. Laut einer Polizeisprecherin seien sogar die Airbags aufgegangen. Eine Weiterfahrt war den Tätern nicht mehr möglich. Wahrscheinlich hatten sie sich bei der Sprengung verschätzt.

Ohne Beute war das Quartett zuerst zu Fuß geflüchtet. Doch einige hundert Meter weiter fand zu diesem Zeitpunkt eine Maturafeier statt. Zuerst versuchten die Bankomatsprenger den Pkw von drei junge Frauen zu rauben. Dies dürfte schiefgegangen sein, denn schließlich klauten sie den Autoschlüssel eines Maturanten. Mit dessen VW-Tiguan (ursprünglich hatte dieser ein Gmundner Kennzeichen) sollen sie geflohen sein. Vermutlich montierten sie noch vorher ein anderes, gelbes Kennzeichen aus Holland.

Täter flüchteten mit Auto: VW-Tiguan gesucht

Das Landeskriminalamt OÖ hat die Ermittlungen übernommen – derzeit läuft vor Ort die Spurensicherung. Sprengstoffkundige Organe, das EKO Cobra, SIG und sämtliche Bezirkskräfte waren an der großen Fahndung beteiligt. Ob es einen Zusammenhang mit weiteren Bankomat-Sprengungen gibt, wird ermittelt.

"Sollte jemand das Fluchtfahrzeug wahrnehmen – bitte umgehend den Notruf wählen oder beim Landeskriminalamt OÖ unter 059133/403388 melden", schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Weitere Infos folgen....