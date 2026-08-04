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Formel-1-Beben: Kommt jetzt dreifacher Fahrertausch?

Drei Formel-1-Fahrer sitzen während einer Pressekonferenz auf einem roten Sofa in Budapest.
© Getty Images
Während sich die Formel 1 in der Sommerpause befindet, nimmt die "Silly Season" rund um den Fahrermarkt für 2027 immer mehr Fahrt auf.
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Laut dem japanischen Motorsportportal "Auto Sport Web" könnte ein spektakulärer Dreifachwechsel bevorstehen, an dem Aston Martin, Williams und Alpine beteiligt wären.

Fahrer-Rochade

Im Mittelpunkt der Spekulationen steht Fernando Alonso. Dem Bericht zufolge soll der zweimalige Weltmeister über eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag mit Aston Martin verfügen, die er aufgrund der sportlich enttäuschenden Saison aktivieren könnte. Demnach sollen bereits Gespräche mit seinem früheren Team Alpine laufen. Dort könnte der Spanier seine lange Formel-1-Karriere beenden. Als wichtiger Faktor für einen möglichen Wechsel gilt der Einstieg des Luxusunternehmens Gucci als Alpine-Titelsponsor ab 2027.

Ein Mann im grünen Aston Martin F1 Team-Shirt geht mit ernstem Blick und Rucksack im Freien.
B © Getty Images

Sollte Alonso Aston Martin tatsächlich verlassen, würde Carlos Sainz laut dem Bericht zum Wunschkandidaten des britischen Rennstalls aufsteigen. Der Spanier fährt derzeit für Williams und könnte dort eine Lücke hinterlassen.

Diese könnte wiederum Franco Colapinto schließen. Der Argentinier steht bei Williams unter Vertrag und ist aktuell an Alpine ausgeliehen. Nach Informationen von "Auto Sport Web" soll Alpine-Teamchef Flavio Briatore dem Nachwuchsfahrer bereits signalisiert haben, sich nach einer neuen Zukunft umzusehen.

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Damit könnte sich ein spektakuläres Fahrerkarussell drehen: Alonso zu Alpine, Sainz zu Aston Martin und Colapinto zurück zu Williams. Offiziell bestätigt ist davon allerdings nichts – derzeit handelt es sich ausschließlich um Spekulationen aus der Formel-1-Gerüchteküche.

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