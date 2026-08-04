Das war knapp! Beckham-Familie entgeht peinlichem Wiedersehen

Die Welt ist riesig – doch ausgerechnet im Luxus-Ort Saint-Tropez wären sich die zerstrittenen Beckhams beinahe über den Weg gelaufen. David und Victoria Beckham urlaubten zeitgleich mit Sohn Brooklyn nur wenige Gehminuten voneinander entfernt.

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Saint-Tropez ist bekannt für seine Promi-Dichte, seine Yachten und die exklusiven Restaurants. Dass sich dort aber ausgerechnet die zerstrittene Beckham-Familie fast begegnet wäre, sorgt jetzt für Gesprächsstoff.

David Beckham (51) und Ehefrau Victoria (52) verbringen aktuell ihren Sommerurlaub auf ihrer rund 40 Meter langen Superjacht "Seven" vor dem berühmten Pampelonne-Strand. Mit dabei: Sohn Romeo (23), seine Freundin Kim Turnbull (25) und Tochter Harper (15).

Doch nur wenige Straßen entfernt hielt sich gleichzeitig auch der älteste Sohn der Familie auf.

Brooklyn mit Ehefrau Nicola und Elton John in Saint-Tropez

Brooklyn Beckham (27) reiste gemeinsam mit Ehefrau Nicola Peltz (31) aus Los Angeles nach Frankreich. Eingeladen wurde das Paar offenbar von Brooklyns berühmtem Patenonkel Elton John (79).

Die Gruppe verbrachte Zeit auf der Luxusyacht des Musikstars. Gemeinsam mit Elton John und dessen Ehemann David Furnish (63) genossen Brooklyn und Nicola den Aufenthalt in der französischen Hafenstadt.

Fast-Begegnung mitten in der Innenstadt

Ein Gruppenfoto von Brooklyn, seiner Frau Nicola und Elton John im Urlaub. © BrooklynPeltzBeckham/Instagram

Dann kam es zu dem kuriosen Zufall: Laut einem Insider der britischen "Daily Mail" trennten die beiden Beckham-Lager zeitweise nur rund 400 Meter.

Während David und Victoria das Restaurant "Cherry" in der Rue du Portalet am Hafen besuchten, waren Brooklyn, Nicola, Elton John und David Furnish fast zur selben Zeit unterwegs. Die Gruppe soll zunächst im Modegeschäft "Jacquemus" in der Avenue Foch eingekauft haben und anschließend noch eine Eisdiele besucht haben.

Ein direktes Aufeinandertreffen hätte damit nur wenige Minuten entfernt stattgefunden. "Es wäre das erste Mal seit langer Zeit gewesen, dass sie sich persönlich gegenübergestanden hätten", sagte ein Insider. Angesichts der aktuellen Spannungen innerhalb der Familie sei es vermutlich für alle Beteiligten besser gewesen, dass es nicht dazu kam.

Elton John will nicht zwischen Fronten geraten

Viele fragen sich nun, ob Elton John die verhärteten Fronten zwischen Brooklyn und seinen Eltern lösen könnte. Der Musiker ist seit vielen Jahren eng mit den Beckhams befreundet und steht Brooklyn besonders nahe. Doch laut Insidern wolle er sich nicht in den Streit einmischen. "Elton hat absolut kein Interesse daran, Partei zu ergreifen", erklärte eine Quelle gegenüber der "Daily Mail". Er wolle einfach ein unterstützender Patenonkel für Brooklyn sein.

"Ihm liegt die ganze Familie am Herzen, und er hofft, dass die Wunden mit der Zeit heilen."

Zerwürfnis belastet Familie seit Jahren

Das Verhältnis zwischen Brooklyn und seinen Eltern gilt seit Jahren als angespannt. Als möglicher Auslöser werden unter anderem die Spannungen rund um seine Hochzeit mit Nicola Peltz im Jahr 2022 genannt.

Seitdem soll der Kontakt deutlich schwieriger geworden sein. Ein zufälliges Treffen im Urlaub hätte deshalb wohl für reichlich Emotionen gesorgt. Ob die Familie Beckham wieder zusammenfindet, bleibt offen. In Saint-Tropez fehlten dafür jedenfalls nur wenige Schritte.