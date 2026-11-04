Enger Vertrauter Kickls ist tot: Norbert Nemeth (57) verstorben

Wiener hatte als Klubdirektor und Abgeordneter zentrale Funktion in der FPÖ

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Der FPÖ-Parlamentsklub steht unter Schock: Der langjährige Klubdirektor Norbert Nemeth ist verstorben, Nemeth wurde nur 57 Jahre alt.

Die FPÖ gab den plötzlichen Tod Nemeths am Mittwochnachmittag in einer Aussendung bekannt: "Mit großer Bestürzung hat der Freiheitliche Parlamentsklub heute vom völlig überraschenden und unerwarteten Ableben seines stellvertretenden Klubobmanns und langjährigen Klubdirektors NAbg. Parlamentsrat Mag. Norbert Nemeth erfahren. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei allen Hinterbliebenen. Norbert Nemeth war bis zuletzt eine der tragenden Persönlichkeiten der freiheitlichen Bewegung und hatte jahrzehntelang maßgeblichen Anteil an der programmatischen und inhaltlichen Entwicklung unserer Gesinnungsgemeinschaft."

Norbert Nemeth (FPÖ) und FPÖ-Chef Herbert Kickl im Rahmen einer Sitzung des Nationalrats. © APA/ROLAND SCHLAGER

Er war enger Vertrauter Kickls

Nemeth galt als zentrale Figur in der FPÖ, seit 2006 war der Jurist Klubdirektor, seit 2024 saß er auch als Abgeordneter im Nationalrat. Nemeth galt - neben dem nö. FPÖ-Landtagsklubchef Reinhard Teufel - als enger Vertrauter von Parteichef Herbert Kickl.

Nemeth legte 2002 die Beamtendienstprüfung ab, wechselte in die Volksanwaltschaft, seit 2006 war er Klubdirektor. Nemeth gehörte zum nationalen Flügel der Partei: Er war "Alter Herr" der "Wiener pennalen Burschenschaft Vandalia" und der "Wiener akademischen Burschenschaft Olympia".