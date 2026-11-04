„Hauskunft" feiert 6-jähriges Bestehen mit neuem Service für Eigenheime

Die kostenlose Beratungsstelle der Stadt Wien zieht nach sechs Jahren eine positive Bilanz: Rund 23.000 Beratungsgespräche und eine steigende Nachfrage zeigen den großen Bedarf an unabhängiger Beratung rund um Sanierung, Energieeffizienz und Förderungen.

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Die Hauskunft, die kostenlose Beratungsstelle der Stadt Wien für Energieeffizienz und Sanierungsförderungen, feiert ihr sechsjähriges Bestehen mit einer Erfolgsbilanz: Seit der Gründung im Jahr 2020 wurden rund 23.000 Beratungsgespräche durchgeführt – monatlich zwischen 300 und 400. Das Interesse an firmenunabhängiger und individueller Beratung rund um Gebäudesanierung und Energieeffizienz steigt weiter.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Hauskunft ihre Beratungszahlen um 35 Prozent steigern (Stand Ende September 2026), von rund 2.400 auf 3.250 Beratungen. Auch die Zahl der Veranstaltungen stieg von rund 85 im Jahr 2025 auf mittlerweile 100 im laufenden Jahr.

Seit der Gründung wurden zudem mehr als 20.000 Sanierungsinteressierte bei internen und externen Veranstaltungen informiert, darunter Vorträge, Workshops, Grätzlfeste, die #wienwohntbesser-Tour und monatliche Infoabende.

"Sechs Jahre Hauskunft zeigen eindrucksvoll, wie wichtig eine kompetente und niederschwellige Beratung für die zukunftsfitte Gestaltung unseres Wohnraums ist", betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. Die Sanierung bestehender Gebäude sei eine zentrale Voraussetzung für qualitätsvolles und leistbares Wohnen. Die Hauskunft begleite Wienerinnen und Wiener von der ersten Idee bis zur Umsetzung und gelte mittlerweile auch auf europäischer Ebene als Best-Practice-Beispiel.

"Jede gut geplante Sanierung spart Energie, senkt Kosten und schützt das Klima", erklärt NEOS-Wien-Wohnbausprecherin und Klubobfrau Selma Arapovic. Besonders bei technischen Fragen und Förderungen sei Orientierung wichtig. Das neue Angebot zur Begleitung von Förderanträgen für Eigenheime erleichtere den Weg zur Umsetzung.

Auch SPÖ-Gemeinderätin Waltraud Karner-Kremser, Vorsitzende des Wohnbauausschusses, unterstreicht die Bedeutung der Hauskunft für das Wiener Wohnbaumodell. Neben der Entwicklung neuer Wohngebiete sei vor allem die Sanierung des Gebäudebestands entscheidend, um leistbares Wohnen und hohe Lebensqualität langfristig zu sichern.

Das Beratungsnetzwerk umfasst mittlerweile rund 50 Expertinnen und Experten. Mit einer Weiterempfehlungsrate von 99 Prozent bietet die Hauskunft eine konstant hohe Beratungsqualität. Allein bis Ende September 2026 konnten 130 geförderte Sanierungsprojekte mit Gesamtbaukosten von über 250 Millionen Euro auf den Weg gebracht werden.

Neues Angebot: Förderanträge für Eigenheime leicht gemacht

Um Sanierungen weiter zu erleichtern, hat die Hauskunft gemeinsam mit den zuständigen Förderstellen ein neues Beratungsangebot für Eigentümerinnen und Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern entwickelt.

Die Expertinnen und Experten erklären die einzelnen Schritte der Förderantragstellung und begleiten Interessierte bis zur Einreichung. Fehlende Unterlagen, unvollständige Angaben oder andere Hürden sollen dadurch möglichst früh erkannt werden, um eine zügige Abwicklung zu unterstützen.

"Gerade die Förderantragstellung kann viele Fragen aufwerfen. Mit unserem neuen Angebot begleiten wir Eigentümer*innen von Ein- und Zweifamilienhäusern Schritt für Schritt bis zur Einreichung des Förderantrags", erklärt Hauskunft-Leiterin Alexandra Bauer. Ziel sei es, den gesamten Prozess möglichst einfach zu gestalten.

© Stadt Wien/Martin Votava

Zentrale Anlaufstelle für Energieeffizienz

Seit dem 15. Juli 2026 ist die Hauskunft die zentrale Anlaufstelle („One-Stop-Shop“) für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in Wien. Grundlage dafür sind die EU-Richtlinie 2024/1275 und die Verankerung in der Wiener Bauordnung (§ 118j).

Das kostenlose und unabhängige Beratungsangebot richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden, Hausverwaltungen, Planende, Bauträger und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer. Derzeit werden die Services für Nicht-Wohngebäude, etwa Betriebe, sowie für von Energiearmut betroffene Haushalte und akkreditierte Unternehmen und Installateure erweitert.

Als One-Stop-Shop bündelt die Hauskunft Fachwissen, Beratungsangebote und unterschiedliche Akteure. Die Zusammenarbeit mit den Wiener Stadtwerken und Urban Innovation Vienna soll künftig weiter ausgebaut werden.

"Die Hauskunft hat sich in den vergangenen sechs Jahren von einer Beratungsstelle zu einer umfassenden Kompetenzplattform im Wiener Sanierungsbereich entwickelt", erklärt Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien und Betreiber der Hauskunft. Ziel sei es, Kooperationen zu stärken und den Zugang zur passenden Unterstützung weiter zu vereinfachen.

Mehr Nachfrage nach Wohnkomfort und Kühlung

Neben klassischen Sanierungsthemen wie Wärmedämmung und umweltfreundlicher Gebäudetechnik gewinnen weitere Maßnahmen an Bedeutung. Besonders die Nachfrage nach Gebäudekühlung, sommerlichem Hitzeschutz, Begrünung, Barrierefreiheit und Lifteinbauten ist zuletzt gestiegen.

Die Hauskunft bietet dafür unterschiedliche Beratungsformate: von der ersten Orientierung im Beratungslokal oder per Online-Meeting über einen Zukunfts-Check direkt am Gebäude bis hin zur fachlichen Unterstützung von Hausverwaltungen bei Hausversammlungen. Auch Informationen zu passenden Fördermöglichkeiten gehören zum kostenlosen Angebot.

Fototermin "6 Jahre Hauskunft" mit Stadträtin Elke Hanel-Torsch, Selma Arapovic und Waltraud Karner-Kremser. © Stadt Wien/Martin Votava

Über den wohnfonds_wien und die Hauskunft

Der wohnfonds_wien, fonds für wohnbau und stadterneuerung, wurde 1984 gegründet, mit dem Ziel, im Auftrag des Landes Wien den geförderten Wohnungsneubau durch den Kauf, die Verwaltung und Bevorratung von Grundstücken voranzutreiben sowie geförderte Sanierungen zu begleiten und abzuwickeln. Die im Oktober 2020 gegründete Hauskunft des wohnfonds_wien ist die Anlaufstelle für alle Fragen zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in Wien. Sie wird vom wohnfonds_wien betrieben. In der Beratung kooperiert die Hauskunft mit den Wiener Stadtwerken und der Urban Innovation Vienna - Klima- und Innovationsagentur Wien betrieben und richtet sich an alle Akteur*innen, die an Gebäuderenovierungen beteiligt sind, wie Eigentümer*innen, Bauträger, Planer*innen, Hausverwaltungen etc., sowie auch an von Energiearmut betroffene Haushalte und akkreditierte Unternehmen und Installateure, die Nachrüstungen anbieten. Das Team steht für kostenlose, individuelle und firmenunabhängige Beratungsgespräche zur Verfügung - telefonisch unter +43 1 402 84 00, per E-Mail unter beratung@hauskunft-wien.at oder online über www.hauskunft-wien.at/kontakt.