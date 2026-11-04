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BAUSTART IN SCHWECHAT

Modernes Wohnen in Schwechat: Bau von „WIEN.NAH" gestartet

Moderne Wohngebäude mit Balkonen, Grünflächen und Gehwegen an einem sonnigen Tag.
© BUWOG
Die BUWOG startet mit dem Bau des Projekts „WIEN.NAH" in Schwechat. In attraktiver Lage nahe der Wiener Stadtgrenze entstehen 170 Miet- und Eigentumswohnungen mit modernem Wohnkomfort. Die Fertigstellung ist für Sommer 2028 geplant.
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Nach zwei Baustarts im September in Wien startet die BUWOG nun ein weiteres Projekt – diesmal nahe der Stadtgrenze in der Innerbergerstraße 1-9 in Schwechat. Mit "WIEN.NAH" entstehen insgesamt 170 Wohnungen, aufgeteilt auf 92 Miet- und 78 Eigentumseinheiten. Das Projekt besticht durch hohen Wohnkomfort, die Nähe zu Wien, die gute Verkehrsanbindung sowie die hohe Lebensqualität in Schwechat und bietet somit ein rundum durchdachtes Wohnkonzept. Parallel zum kürzlich erfolgten Baubeginn startet ab sofort auch die Verwertung.

"Als aktive Stadtentwicklungspartnerin wächst die BUWOG über Wien hinaus und realisiert Schritt für Schritt auch Projekte im Wiener Umland und darüber hinaus", so BUWOG-Geschäftsführer Andreas Holler. "Wir freuen uns, mit 'WIEN.NAH' ein weiteres Projekt außerhalb Wiens zu realisieren und bald vielen Menschen ein attraktives neues Zuhause anbieten zu können."

Modern wohnen, Komfort erleben, Zukunft genießen

Das Wiener Umland hat sich in den vergangenen Jahren zu einer attraktiven Wohnoption entwickelt. Hier trifft städtische Nähe auf ländliche Lebensqualität – eine Mischung, die viele Menschen anspricht. In der Innerbergerstraße 1-9, in attraktiver Lage von Schwechat, entsteht aktuell das Projekt "WIEN.NAH". Insgesamt entstehen 170 hochwertig ausgestattete Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern und Wohnnutzflächen zwischen 47 m² und 97 m². Das Projekt wurde auf zeitgemäßen Wohnkomfort ausgelegt und bietet unter anderem Fahrradabstellräume, Kinderwagen- und Mobilitätsräume sowie eine Tiefgarage mit 256 Stellplätzen. Die insgesamt 92 Miet- und 78 Eigentumswohnungen verteilen sich auf drei Bauteile. Diese überzeugen mit intelligenten Grundrissen, einer effizienten technischen Ausstattung und großzügigen privaten Freiflächen. Das vielfältige Wohnungsangebot richtet sich an junge Familien, Paare, Best Ager, Studierende sowie Pendler:innen. Die Energieversorgung erfolgt über eine Wasser-Wasser-Wärmepumpenanlage in Kombination mit Grundwasser. Für angenehme Temperaturen sorgt eine moderne Bauteilaktivierung, die im Winter zum Heizen und im Sommer zur Kühlung der Wohnräume genutzt wird.

Weitere Informationen unter wiennah.buwog.com

Moderner Innenhof mit Gehweg, Fahrrädern, Bänken und umliegenden Wohnungen mit weißen Balkonen.
© BUWOG
Über die BUWOG
und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors ab. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 36.800 Einheiten, in Summe verwaltet die BUWOG in Österreich knapp 55.000 Einheiten und die Development-Pipeline hierzulande umfasst etwa 5.300 Einheiten. Die BUWOG ist eine Tochter der Vonovia SE, Europas führendem Wohnungsunternehmen mit Sitz in Bochum (Deutschland). Die BUWOG ist der führende Komplettanbieter am österreichischen Wohnimmobilienmarkt und blickt auf 75 Jahre Erfahrung zurück. Das historisch gewachsene Geschäftsmodell der BUWOG Group GmbH beinhaltet heute die Geschäftsbereiche Asset- und Property Management (nachhaltige Vermietungs- und Bestandsbewirtschaftung) für eigene Bestände und jene von Dritten, Property Sales (An- und Verkauf von Einzelwohnungen, Objekten und Portfolios) sowie Property Development (Planung und Errichtung von Neubauten sowie Ankauf von Grundstücken

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