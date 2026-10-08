Reihenhausprojekt in Weiden

In Weiden entstehen fünf moderne Reihenhäuser mit großzügigen Gärten, hochwertiger Ausstattung und nachhaltiger Bauweise. Die Fertigstellung ist für Sommer 2027 geplant.

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Unweit des Sportplatzes in Weiden entsteht ein modernes Reihenhausprojekt mit fünf hochwertig ausgestatteten Häusern. Jedes Haus bietet rund 115 m² Wohnnutzfläche und besticht durch durchdachte Grundrisse, helle Räume und eine klare, zeitgemäße Architektur.

Zu jedem Haus gehört ein privater Garten von etwa 70 m², ideal zum Entspannen auf der sonnigen Terrasse oder im eigenen Grünbereich. Ergänzt wird das Angebot durch eine Loggia, eine Gartenhütte sowie eine vorbereitete Leerverrohrung für einen Pool. Wasser- und Stromanschlüsse im Garten sind bereits vorgesehen, sodass sich künftige Wünsche unkompliziert umsetzen lassen. Für komfortables Parken stehen pro Haus zwei Stellplätze unter einem großzügigen, gemeinschaftlich genutzten Carport bereit.

© ZOOM visual project gmbh

Als erste gemeinnützige Bauvereinigung Österreichs setzt die Neue Eisenstädter hier den neuen, besonders klimaschonenden Porotherm Plan E-Ziegel von Wienerberger ein. Dadurch werden rund 29 Tonnen CO₂ eingespart, und das Projekt erfüllt den klimaaktiv Silber Standard, ein Qualitätszeichen für energieeffizientes und ökologisches Bauen. So profitieren die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur von modernem Wohnkomfort, sondern auch von einem zukunftssicheren, ressourcenschonenden Zuhause.

Das Projekt verbindet moderne Wohnqualität, praktische Ausstattung und eine ruhige, familienfreundliche Lage, ideal für alle, die das Leben im eigenen Haus mit Garten schätzen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2027 geplant.



Infos: Reihenhäuser in Weiden am See, Sportplatzgasse - Neue Eisenstädter

Kontakt & Information

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Ivana Ravasz-Olram,

Tel.: 02682 65560 20

E-Mail: i.olram@nebau.at