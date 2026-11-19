Der Spatenstich für unser Objekt 3423 St. Andrä-Wördern, Dr. Karl Renner-Allee 3-5, fand am Mittwoch, den 04.11.2026 um 11.00 Uhr mit Herrn Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann (in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner) statt.

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Die NBG errichtet mit Mittel der NÖ Wohnbauförderung auf dem Baurechts-Grundstück 3423 St. Andrä Wördern, Dr. Karl Renner-Allee 3-5 eine Wohnhausanlage mit 20 Wohnungen in Miete.

Die gesamte Wohnhausanlage wird in Niedrigenergiebauweise samt kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Energiebereitstellung für Beheizung und Warmwassererzeugung erfolgt mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe. Auf dem Dach kommt eine Photovoltaikanlagen zur Ausführung. Das Stiegenhaus ist barrierefrei ausgeführt und mit einem Personenaufzug ausgestattet.

Es werden Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von zirka 41 m² bis 72 m² errichtet. Alle Wohnungen verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon. Den Erdgeschosswohnungen sind Eigengärten samt Terrasse zugeordnet. Alle Wohnungen erhalten einen Einlagerungsraum mit eigenem Stromanschluss.

Jeder Wohneinheit ist ein PKW-Abstellplatz in der Tiefgarage zugeordnet. Auf Sonderwunsch und Kosten des Mieters kann der TG-Stellplatz mit einer Ladesteckdose für ein Elektroauto ausgestattet werden.

Weiters werden Fahrradabstell-, Trocken- und Müllsammelräume errichtet. Selbstverständlich gibt es auch einen Kinderspielplatz.

Voraussichtliche Fertigstellung. 2. Quartal 2028