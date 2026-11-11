Willkommen im Südburgenland

Natur, Gemeinschaft und leistbarer Wohnraum: Das Südburgenland bietet beste Voraussetzungen für ein Zuhause zum Wohlfühlen.

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Wer durch das Südburgenland fährt, begegnet einer Landschaft, die ihren ganz eigenen Rhythmus besitzt. Kleine Ortschaften wechseln sich mit ausgedehnten Wiesen, bewaldeten Anhöhen und gepflegten Weingärten ab. Hier zeigt sich eine Seite Österreichs, in der landschaftliche Vielfalt, gelebte Tradition und persönliche Begegnungen das tägliche Leben bereichern.

Das südliche Burgenland überzeugt durch das harmonische Zusammenspiel von Natur, Menschen und regionaler Eigenständigkeit. Die Region bietet Freiraum und vermittelt gleichzeitig ein Gefühl der Zugehörigkeit.

Ein Zuhause mit Platz für persönliche Wünsche

Bei der Wahl des Wohnortes zählen neben beruflichen Möglichkeiten auch das persönliche Wohlbefinden, ein angenehmes Wohnumfeld und ausreichend Platz für individuelle Bedürfnisse.

Das Südburgenland bietet unterschiedlichste Wohnformen, vom traditionellen Haus über zeitgemäße Neubauten bis hin zu Wohnungen in gut erschlossenen Gemeinden. Wer sich einen Garten, eine Terrasse mit Aussicht oder großzügige Außenflächen wünscht, findet vielerorts interessante Möglichkeiten.

Auch die finanziellen Rahmenbedingungen sprechen für die Region. Grundstücke und Immobilien sind teilweise zu vergleichsweise günstigen Preisen erhältlich und ermöglichen mehr Gestaltungsspielraum für persönliche Wohnträume.

Lebensqualität, die im Alltag spürbar wird

Überschaubare Strukturen, die Nähe zur Natur und das persönliche Miteinander tragen im Südburgenland zu einer angenehmen Wohnatmosphäre bei.

Die Städte Oberwart, Pinkafeld, Güssing und Jennersdorf bilden wichtige Anlaufpunkte für Bildung, Einkauf, Dienstleistungen und medizinische Versorgung. Gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden bieten sie gute Voraussetzungen für unterschiedliche Lebensentwürfe.

Auch ältere Menschen finden hier vielerorts ein vertrautes Umfeld, persönliche Kontakte und eine naturnahe Lebensweise.

Eine Landschaft, die jeden Tag neue Eindrücke schenkt

Weinberge, Bachläufe, Wälder und sanfte Hügellandschaften prägen das abwechslungsreiche Landschaftsbild des Südburgenlandes. Im Wechsel der Jahreszeiten zeigt sich die Region immer wieder von einer neuen Seite.

Zahlreiche Wander- und Radwege laden dazu ein, die Natur aktiv zu entdecken. Wer Entspannung sucht, findet in den bekannten Thermenstandorten Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach vielfältige Möglichkeiten zur Erholung.

Projekte im Südburgenland:

© OSG

Genuss mit unverwechselbarer regionaler Handschrift

Die Küche des Südburgenlandes ist eng mit der Landwirtschaft, den Jahreszeiten und traditionellen Rezepten verbunden. In Buschenschanken werden regionale Spezialitäten serviert, die den unverwechselbaren Geschmack der Gegend widerspiegeln.

Heimische Weine wie der Blaufränkisch vom Eisenberg und der typische Uhudler gehören ebenso dazu wie bodenständige Gerichte und Produkte aus regionaler Erzeugung. Persönliche Begegnungen mit den Produzenten machen den Genuss besonders authentisch.

Zwischen historischem Erbe und neuen Ideen

Die Burg Güssing und die Friedensburg Schlaining zählen zu den bekanntesten historischen Sehenswürdigkeiten und prägen das kulturelle Erscheinungsbild der Region.

Gleichzeitig entwickeln Unternehmen, Handwerksbetriebe und landwirtschaftliche Familienbetriebe neue Ideen und stärken die regionale Wirtschaft. Moderne Infrastruktur, digitale Verbindungen und gute Verkehrsanbindungen sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.

Auch die Sanierung bestehender Gebäude und die Belebung der Ortszentren tragen dazu bei, attraktiven Wohnraum zu schaffen und den Charakter der Gemeinden zu bewahren.

Gemeinsam die Zukunft der Heimat gestalten

Vereine, freiwillige Organisationen und kulturelle Initiativen leisten im Südburgenland einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben.

Die Verbindung von langjähriger Verwurzelung und neuen Perspektiven schafft gute Voraussetzungen für eine lebendige Gemeinschaft. Entscheidend bleibt, die Stärken der Region weiterzuentwickeln und langfristig attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen zu sichern.

© OSG

Mehr als eine Adresse – ein Ort zum Bleiben

Ob der eigene Garten, die Aussicht ins Grüne oder die persönliche Atmosphäre eines Dorfes: Das Südburgenland bietet Raum für unterschiedlichste Wohn- und Lebenswünsche.

Seine besondere Qualität liegt im Zusammenspiel von landschaftlicher Schönheit, regionaler Identität und den Möglichkeiten, das eigene Leben individuell zu gestalten.

Was mit einem Wochenendausflug oder einem Spaziergang durch die Weinberge beginnt, kann zum Wunsch werden, dauerhaft hier zu bleiben. Denn das Südburgenland ist mehr als eine beliebte Ausflugsregion. Es ist ein Lebensraum, der Naturverbundenheit, Gemeinschaft und Lebensqualität vereint – und ein Ort, an dem man sich zu Hause fühlen kann.