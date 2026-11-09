Eigentum mit Garten: Hier entstehen Wohnträume

In Niederhollabrunn entsteht ein modernes Wohnprojekt mit insgesamt 21 Wohneinheiten. Großzügige Grundrisse, private Gärten und energieeffiziente Ausstattung sorgen für attraktiven Wohnraum mit hoher Lebensqualität.

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Viel Platz

Das neue Wohnprojekt bietet eine Kombination aus drei großzügig geschnittenen Wohnungen und 18 Reihenhäusern. Die Wohnungen verfügen über rund 91 bis 103 m² Wohnfläche und bieten mit drei bis vier Zimmern ausreichend Platz für unterschiedliche Lebenssituationen. Die Reihenhäuser überzeugen mit jeweils fünf Zimmern und Wohnflächen zwischen rund 104 und 117 m². Damit eignet sich das Angebot besonders für Familien und alle, die Wert auf großzügigen Wohnraum legen. Jede Wohneinheit verfügt über eine eigene Terrasse mit Garten, die zusätzlichen Freiraum zum Entspannen und Genießen bietet. Zwei KFZ-Stellplätze pro Einheit runden das Angebot ab.

Auch bei der technischen Ausstattung setzt das Projekt auf zeitgemäße Lösungen. Photovoltaikanlagen unterstützen eine nachhaltige Energieversorgung, während eine moderne Wohnraumlüftung für ein angenehmes Raumklima sorgt. Eine Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung bietet zusätzlichen Wohnkomfort und ermöglicht eine energieeffiziente Beheizung der Wohnräume.

© GEDESAG

Eigentum mit Zukunft

Sämtliche Wohnungen und Reihenhäuser werden als Eigentum angeboten und bieten damit die Möglichkeit, sich langfristig ein eigenes Zuhause zu schaffen. Die Verbindung aus großzügigen Wohnflächen, privaten Außenbereichen und moderner Haustechnik macht das Projekt zu einer attraktiven Wohnoption.

Jetzt informieren und das neue Wohnprojekt in Niederhollabrunn entdecken!

Kontakt & Information

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Detail | Gedesag

Tel.: 02732 833 93

E-Mail: office@gedesag.at