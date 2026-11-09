Neue Reihenhäuser mit Garten und Kaufoption

In Bischofstetten im Bezirk Melk entstehen sechs moderne Reihenhäuser mit großzügigen Wohnflächen, privaten Gärten und energieeffizienter Ausstattung. Die Fertigstellung ist für Herbst 2027 geplant.

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Viel Platz für die Familie

Das neue Wohnprojekt in Bischofstetten nimmt bereits Gestalt an. Insgesamt entstehen sechs Wohneinheiten in drei Doppelhäusern, die mit jeweils rund 113 m² Wohnfläche und vier Zimmern ausreichend Platz für unterschiedliche Wohnbedürfnisse bieten. Die großzügigen Grundrisse schaffen ein angenehmes Wohnumfeld und eignen sich besonders für Familien und Paare mit Platzbedarf. Jede Einheit verfügt über eine eigene Terrasse mit Garten, die zum Entspannen und Verweilen im Freien einlädt. Ein praktischer Außenabstellraum sowie zwei freie KFZ-Abstellplätze pro Haus sorgen für zusätzlichen Komfort im Alltag.

Auch bei der technischen Ausstattung setzt das Projekt auf zeitgemäße Lösungen. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sorgt für die Beheizung der Wohnräume, während eine Photovoltaikanlage die Nutzung von Sonnenenergie ermöglicht. Ergänzt wird das Energiekonzept durch eine moderne Wohnraumlüftung, die zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. So verbindet das Wohnprojekt modernen Komfort mit energieeffizienter Haustechnik.

Mieten mit Kaufoption

Die Häuser werden in der Rechtsform Miete mit Kaufoption angeboten und eröffnen damit eine langfristige Wohnperspektive. Der Baubeginn ist bereits erfolgt, die Fertigstellung ist für Herbst 2027 vorgesehen.

Jetzt informieren und das neue Wohnprojekt in Bischofstetten entdecken!

Kontakt & Information

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