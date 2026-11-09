In Mank wird neuer Wohnraum geschaffen

In der Hippolytgasse 5 in Mank entstehen 16 moderne Wohnungen, die durch durchdachte Grundrisse, attraktive Außenbereiche und energieeffiziente Ausstattung überzeugen. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

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Wohnkomfort für jeden Bedarf

Das neue Wohnprojekt bietet insgesamt 16 Wohneinheiten mit zwei bis drei Zimmern und schafft damit attraktiven Wohnraum für Singles, Paare und kleine Familien. Die durchdachten Grundrisse ermöglichen eine optimale Nutzung der Wohnfläche und bieten ausreichend Platz für individuelle Wohnbedürfnisse. Je nach Wohnung stehen ein Balkon, eine Terrasse mit Eigengarten oder eine großzügige Dachterrasse zur Verfügung. So lässt sich die Zeit im Freien direkt vor der eigenen Haustür genießen.

Auch im Alltag überzeugt das Projekt mit praktischen Details: Jede Wohneinheit verfügt über ein eigenes Lagerabteil und zwei KFZ-Stellplätze. Den Erdgeschosswohnungen sind zusätzlich Außenabstellräume zugeordnet, die weiteren Stauraum bieten. Eine Photovoltaikanlage und eine moderne Wohnraumlüftung ergänzen das zeitgemäße Wohnkonzept und tragen zu einer energieeffizienten Nutzung sowie einem angenehmen Wohnklima bei.

Mieten mit Kaufoption

Die Wohnungen werden in der Rechtsform Miete mit Kaufoption angeboten und eröffnen damit eine langfristige Wohnperspektive. Der Baustart ist bereits erfolgt, die Fertigstellung ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

Jetzt informieren und das neue Wohnprojekt in Mank entdecken!

Kontakt & Information

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Detail | Gedesag

Tel.: 02732 833 93

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