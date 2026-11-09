15 neue Wohnungen entstehen in Karlstetten

In Karlstetten im Bezirk St. Pölten-Land entsteht ein neues Wohnprojekt mit insgesamt 15 Wohnungen. Moderne Ausstattung, durchdachte Grundrisse und attraktive Außenbereiche bieten Wohnkomfort für unterschiedliche Lebenssituationen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das neue Wohnprojekt umfasst zwei separate Gebäude mit insgesamt 15 Wohneinheiten. Während Haus 1 sechs Wohnungen bietet, entstehen in Haus 2 weitere neun Einheiten. Die Wohnungen verfügen über zwei bis drei Zimmer und Wohnflächen zwischen rund 45 und 77 m². Damit eignen sie sich besonders für Singles, Paare und kleine Familien. Je nach Wohneinheit stehen ein Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse mit Eigengarten zur Verfügung. Die privaten Außenbereiche bieten zusätzlichen Platz zum Entspannen und Genießen.

Komfortabel und energieeffizient

Auch bei der Ausstattung wird auf Alltagstauglichkeit und moderne Technik gesetzt. Lagerabteile bieten zusätzlichen Stauraum, während ein gemeinsamer Fahrrad- und Kinderwagenraum sowie ein Müllraum für praktische Lösungen im Alltag sorgen. Freie KFZ-Stellplätze ergänzen das Angebot. Die Energieversorgung erfolgt über Fernwärme und wird durch eine Photovoltaikanlage ergänzt. Eine Wohnraumlüftung trägt zusätzlich zu einem angenehmen Wohnklima bei.

© GEDESAG

Wohnen mit Kaufoption

Die Wohnungen werden in der Rechtsform Miete mit Kaufoption angeboten. Damit eröffnet das Projekt die Möglichkeit, zunächst zur Miete zu wohnen und sich langfristig die Perspektive auf ein Eigenheim zu sichern.

Jetzt informieren und das neue Wohnprojekt in Karlstetten entdecken!

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Detail | Gedesag

Tel.: 02732 833 93

E-Mail: office@gedesag.at