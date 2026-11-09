3121 Karlstetten
15 neue Wohnungen entstehen in Karlstetten
Das neue Wohnprojekt umfasst zwei separate Gebäude mit insgesamt 15 Wohneinheiten. Während Haus 1 sechs Wohnungen bietet, entstehen in Haus 2 weitere neun Einheiten. Die Wohnungen verfügen über zwei bis drei Zimmer und Wohnflächen zwischen rund 45 und 77 m². Damit eignen sie sich besonders für Singles, Paare und kleine Familien. Je nach Wohneinheit stehen ein Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse mit Eigengarten zur Verfügung. Die privaten Außenbereiche bieten zusätzlichen Platz zum Entspannen und Genießen.
Komfortabel und energieeffizient
Auch bei der Ausstattung wird auf Alltagstauglichkeit und moderne Technik gesetzt. Lagerabteile bieten zusätzlichen Stauraum, während ein gemeinsamer Fahrrad- und Kinderwagenraum sowie ein Müllraum für praktische Lösungen im Alltag sorgen. Freie KFZ-Stellplätze ergänzen das Angebot. Die Energieversorgung erfolgt über Fernwärme und wird durch eine Photovoltaikanlage ergänzt. Eine Wohnraumlüftung trägt zusätzlich zu einem angenehmen Wohnklima bei.
Wohnen mit Kaufoption
Die Wohnungen werden in der Rechtsform Miete mit Kaufoption angeboten. Damit eröffnet das Projekt die Möglichkeit, zunächst zur Miete zu wohnen und sich langfristig die Perspektive auf ein Eigenheim zu sichern.
Jetzt informieren und das neue Wohnprojekt in Karlstetten entdecken!
Kontakt & Information
Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Detail | Gedesag
Tel.: 02732 833 93
E-Mail: office@gedesag.at
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