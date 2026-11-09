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3512 Bergern

Familienfreundlich wohnen in Bergern

Mehrere moderne, weiße Doppelhäuser stehen am Hang mit grüner Landschaft im Hintergrund.
© GEDESAG
In Bergern im Bezirk Krems-Land entstehen 18 moderne Wohneinheiten, die großzügigen Wohnraum, private Gärten und energieeffiziente Technik miteinander verbinden.
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Viel Platz für die Familie

Das neue Wohnprojekt umfasst 12 Reihenhäuser und 6 Doppelhaushälften mit jeweils rund 115 m² Wohnfläche und fünf Zimmern. Eine eigene Terrasse mit Garten bietet ausreichend Platz zum Entspannen und Genießen. Ein praktischer Außenabstellraum sowie zwei KFZ-Stellplätze pro Wohneinheit sorgen für zusätzlichen Komfort im Alltag.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugt das Projekt: Eine Photovoltaikanlage, eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Wohnraumlüftung sorgen für eine zeitgemäße Energieversorgung und ein angenehmes Wohnklima.

Moderne weiße Reihenhäuser mit Solarpanels, Autos davor, umgeben von grüner Landschaft und Hügeln.
© GEDESAG

Mieten mit Kaufoption

Die Häuser werden in der Rechtsform Miete mit Kaufoption angeboten und ermöglichen damit eine attraktive Perspektive auf ein langfristiges Zuhause.

Jetzt informieren und das neue Wohnprojekt in Bergern entdecken!

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Detail | Gedesag
Tel.: 02732 833 93
E-Mail: office@gedesag.at

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