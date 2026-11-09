3512 Bergern
Familienfreundlich wohnen in Bergern
Viel Platz für die Familie
Das neue Wohnprojekt umfasst 12 Reihenhäuser und 6 Doppelhaushälften mit jeweils rund 115 m² Wohnfläche und fünf Zimmern. Eine eigene Terrasse mit Garten bietet ausreichend Platz zum Entspannen und Genießen. Ein praktischer Außenabstellraum sowie zwei KFZ-Stellplätze pro Wohneinheit sorgen für zusätzlichen Komfort im Alltag.
Auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugt das Projekt: Eine Photovoltaikanlage, eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Wohnraumlüftung sorgen für eine zeitgemäße Energieversorgung und ein angenehmes Wohnklima.
Mieten mit Kaufoption
Die Häuser werden in der Rechtsform Miete mit Kaufoption angeboten und ermöglichen damit eine attraktive Perspektive auf ein langfristiges Zuhause.
Jetzt informieren und das neue Wohnprojekt in Bergern entdecken!
Kontakt & Information
Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Detail | Gedesag
Tel.: 02732 833 93
E-Mail: office@gedesag.at
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