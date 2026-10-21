Wohnraum mitten im Ort

Die Wohnbaugesellschaft NÖSTA errichtet im Ortszentrum von Rabenstein/Pielach eine moderne Wohnanlage mit insgesamt 21 geförderten Mietwohnungen. Neben 17 geförderte Mietwohnungen werden auch 4 Wohneinheiten nach den Vorgaben "Begleitetes Wohnen" umgesetzt. Mit diesem Projekt stärkt NÖSTA die regionale Wohnversorgung, stärkt den Ortskern und schafft ein zukunftsorientiertes Wohnangebot für die Bevölkerung. Die Wohnungen sind im Frühjahr 2027 bezugsfertig.

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Nachhaltig und zukunftsorientiert

„Wir freuen uns, mit diesem Projekt erneut ein Zuhause für viele Menschen zu schaffen. Besonders das Konzept des 'Begleiteten Wohnens' liegt uns am Herzen, da es Menschen unterstützt, die ein besonderes Wohnumfeld benötigen. Zudem erfolgt die Beheizung der Anlage nachhaltig über Fernwärme mit erneuerbarer Energie – ein Schritt in Richtung klimafreundliches Wohnen.", erklärt Elfriede Mörtl, Geschäftsführerin NÖSTA.

Leistbarer Wohnraum

Die geförderten Wohnungen verfügen über 2 bzw. 3 Zimmer und Wohnnutzflächen ab 46 – 88 m². Neben 17 Mietwohnungen werden auch 4 Wohnungen als „Begleitetes Wohnen" ausgeführt. Eine Fußbodenheizung, mit Fernwärme aus erneuerbarer Energie, sorgt für ein angenehmes Wohngefühl. Im Frühjahr 2027 können die Wohnungen bezogen werden.

© NÖSTA

Ortskernbelebung

Bürgermeister Kurt Wittmann betonte: "Mit diesem Projekt schaffen wir bezahlbaren Wohnraum für unsere Bürgerinnen und Bürger und setzen ein deutliches Zeichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung. Gleichzeitig wird der Ortskern gestärkt und gewinnt an Attraktivität." Mit diesem Bauvorhaben unterstreicht NÖSTA erneut ihr Engagement für sozialen, modernen und nachhaltigen Wohnbau in Niederösterreich.

Infos: Rabenstein I/1, Marktplatz 20, 3203 Rabenstein an der Pielach 17 geförderte Mietwohnungen

4 geförderte Mietwohnungen „Begleitetes Wohnen"

Wohnnutzfläche ab 46 – 88 m²

2 bzw. 3 Zimmer

Bezug: Frühjahr 2027

Jetzt informieren und ein zukunftsweisendes Wohnprojekt erleben, das leistbares Wohnen und Inklusion vereint.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

NÖSTA - Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H., Marina Birkner

Tel.: 02742/204-284

E-Mail: verkauf@noesta.at