3203 Rabenstein/Pielach
Wohnraum mitten im Ort
Nachhaltig und zukunftsorientiert
„Wir freuen uns, mit diesem Projekt erneut ein Zuhause für viele Menschen zu schaffen. Besonders das Konzept des 'Begleiteten Wohnens' liegt uns am Herzen, da es Menschen unterstützt, die ein besonderes Wohnumfeld benötigen. Zudem erfolgt die Beheizung der Anlage nachhaltig über Fernwärme mit erneuerbarer Energie – ein Schritt in Richtung klimafreundliches Wohnen.", erklärt Elfriede Mörtl, Geschäftsführerin NÖSTA.
Leistbarer Wohnraum
Die geförderten Wohnungen verfügen über 2 bzw. 3 Zimmer und Wohnnutzflächen ab 46 – 88 m². Neben 17 Mietwohnungen werden auch 4 Wohnungen als „Begleitetes Wohnen" ausgeführt. Eine Fußbodenheizung, mit Fernwärme aus erneuerbarer Energie, sorgt für ein angenehmes Wohngefühl. Im Frühjahr 2027 können die Wohnungen bezogen werden.
Ortskernbelebung
Bürgermeister Kurt Wittmann betonte: "Mit diesem Projekt schaffen wir bezahlbaren Wohnraum für unsere Bürgerinnen und Bürger und setzen ein deutliches Zeichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung. Gleichzeitig wird der Ortskern gestärkt und gewinnt an Attraktivität." Mit diesem Bauvorhaben unterstreicht NÖSTA erneut ihr Engagement für sozialen, modernen und nachhaltigen Wohnbau in Niederösterreich.
Infos:
- 17 geförderte Mietwohnungen
- 4 geförderte Mietwohnungen „Begleitetes Wohnen"
- Wohnnutzfläche ab 46 – 88 m²
- 2 bzw. 3 Zimmer
- Bezug: Frühjahr 2027
Jetzt informieren und ein zukunftsweisendes Wohnprojekt erleben, das leistbares Wohnen und Inklusion vereint.
Kontakt & Information
Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
NÖSTA - Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H., Marina Birkner
Tel.: 02742/204-284
E-Mail: verkauf@noesta.at
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