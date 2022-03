WM-Frust! So dreckig hinterließ Italien die Kabine

Die italienische Nationalmannschaft hat ihre Umkleide nach dem bitteren Aus in den WM-Playoffs komplett verwüstet zurückgelassen.

Die Squadra Azzurra hatte am Donnerstag gegen Nordmazedonien überraschend den Kürzeren gezogen und verpasste damit die WM in Katar - ausgetragen wurde die Partie im Stadion des früheren Erstligisten FC Palermo. Wie ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt, verließen die Italien-Stars die Kabine geradezu fluchtartig. Auf den Bildern ist eine verdreckte Umkleide zu sehen, Abfälle sind über den Boden verteilt und sogar in den Duschen zu finden.

Die Aufnahmen sorgten für große Diskussionen. Diverse Twitter-User verwiesen darauf, dass alle gezeigten Mülleimer voll seien - man hätte von Seiten des Gastgebers besser planen müssen. Andere erklärten, dass der Zustand der Kabine der Normalität im Fußball entspreche. Es gab aber auch diverse User, die das Verhalten der italienischen Superstars als respektlos anprangerten.

La manière dont la Nazionale a laissé le vestiaire suite à l'élimination contre la Macédoine du Nord... C'est la première fois qu'une équipe laisse le stade dans un état aussi pitoyable que ça.



J'ai pas les mots, la honte. pic.twitter.com/V9v0kwxlab — Palermo F.C ???????????????? (@palermefc) March 26, 2022

Immer wieder wurde dabei auf japanische Nationalmannschaften verwiesen, die bei Großevents mit erstaunlicher Sauberkeit bestechen. Wie vor vier Jahren, als es im Play-off eine Niederlage gegen Schweden setzte, findet die Endrunde ohne Italien statt.