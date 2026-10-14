281 neue Wohnungen für Wien-Favoriten

Die BUWOG hat das Wohnbauprojekt „Favio" im Stadtentwicklungsgebiet Viola Park in Wien-Favoriten erworben. Geplant sind 281 Wohnungen, drei Gewerbeeinheiten und ein Nahversorger. Der Vertriebsstart ist noch für Herbst 2026 vorgesehen.

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Die BUWOG hat ein Wohnbauprojekt im zehnten Wiener Gemeindebezirk erworben. Noch im Herbst 2026 starten die Bauarbeiten für „Favio" mit 281 Wohnungen, Gewerbeeinheiten und einem Nahversorger. Der Vertriebsstart ist ebenfalls im Herbst 2026 geplant.

Bereits im Vorjahr startete die BUWOG im Bereich Projektentwicklung als einer der ersten Bauträger wieder voll durch und setzt diese Entwicklung auch 2026 fort. Anfang des Jahres ließ BUWOG-Geschäftsführer Andreas Holler verlauten: „Obwohl sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (noch) nicht optimal sind, sehen wir es als unsere Verantwortung als Bauträger, unsere Bau-Aktivitäten wieder in großem Volumen fortzusetzen." Mit den vergangenen Baustarts und dem erneuten Ankauf bekräftigt die BUWOG diesen Kurs: „Wir sind laufend auf der Suche nach spannenden Liegenschaften und Projekten, um der drohenden Wohnungsnot in Ballungszentren entgegenzuwirken. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir diese attraktive Entwicklungsmöglichkeit am Laaer Berg in Favoriten erwerben konnten, die unser Portfolio bereichert und zukünftigen Bewohner:innen bald ein neues Zuhause bietet", so Holler.

Wohnen mit hoher Lebensqualität am Laaer Berg

Das Projekt „Favio" in der Theodor-Sickel-Gasse 2 in Favoriten wird 281 neue Wohnungen, Gewerbeeinheiten und einen Nahversorger umfassen und bietet damit einer Vielzahl von Familien, Paaren und Singles ein komfortables Wohnerlebnis – in direkter Nähe zu diversen Parks und Grünanlagen. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen verfügen über großzügige Freiflächen wie Balkon, Terrasse oder Eigengarten. Die Umgebung bietet mit dem direkt angrenzenden Erholungsgebiet Laaer Wald und in weiterer Folge dem Böhmischen Prater, der Parkanlage Löwygrube sowie dem Kurpark Oberlaa weitläufige Naherholungsgebiete. Auch die Verkehrsanbindung ist ausgezeichnet: Die U1-Station Altes Landgut ist in wenigen Minuten fußläufig erreichbar und auch die Buslinien 15A, 68A und 68B befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Weitere Informationen und Vormerkungen unter: https://www.buwog.at/immobiliensuche/wohnbauprojekte/wien-favio

Über die BUWOG

Die BUWOG ist der führende Komplettanbieter am österreichischen Wohnimmobilienmarkt und blickt auf 75 Jahre Erfahrung zurück. Das historisch gewachsene Geschäftsmodell der BUWOG Group GmbH beinhaltet heute die Geschäftsbereiche Asset- und Property Management (nachhaltige Vermietungs- und Bestandsbewirtschaftung) für eigene Bestände und jene von Dritten, Property Sales (An- und Verkauf von Einzelwohnungen, Objekten und Portfolios) sowie Property Development (Planung und Errichtung von Neubauten sowie Ankauf von Grundstücken) und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors ab. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 36.800 Einheiten, in Summe verwaltet die BUWOG in Österreich knapp 55.000 Einheiten und die Development-Pipeline hierzulande umfasst etwa 5.300 Einheiten. Die BUWOG ist eine Tochter der Vonovia SE, Europas führendem Wohnungsunternehmen mit Sitz in Bochum (Deutschland).