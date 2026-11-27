Digitale Bauverfahren, neue Vorschriften und der Erhalt historischer Gebäude: Bei der Immo-Sonderwoche auf oe24.TV diskutieren zwei Experten über Chancen und Herausforderungen für die Wiener Bau- und Immobilienbranche.

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Die Bau- und Immobilienbranche steht vor einem großen Wandel. Steigende Kosten, komplexe Vorschriften und neue digitale Möglichkeiten verändern die Planung und Umsetzung von Bauprojekten. Doch kann die Digitalisierung tatsächlich für schnellere Verfahren sorgen und gleichzeitig den historischen Gebäudebestand Wiens sichern? Darüber sprechen Ilja Messner, Leiter der Wiener Baupolizei, und Architekt Johann Kaiser bei „Business Live" auf oe24.TV.

Digitale Bauverfahren sollen Abläufe vereinfachen

Ilja Messner erklärt, dass die Wiener Baupolizei bereits 2018 mit der Digitalisierung von Bauverfahren begonnen hat. Seit 2021 ist die digitale Baueinreichung auch gesetzlich verankert. Der nächste Schritt soll die automatisierte Prüfung digitaler Gebäudemodelle, sogenannter BIM-Modelle, sein. Dadurch könnten Planer:innen ihre Projekte bereits vor der Einreichung überprüfen und mögliche Fehler frühzeitig erkennen. Auch die Behörden würden dadurch entlastet. Ein entsprechendes Projekt befindet sich bereits in der Pilotphase und soll in den kommenden zwei Jahren weiterentwickelt werden. Messner betont allerdings, dass die Digitalisierung nicht alle Verzögerungen verhindern könne, etwa wenn Einwände oder Beschwerden im Genehmigungsverfahren auftreten.

Historische Gebäude als besondere Herausforderung

Architekt Johann Kaiser sieht in der Digitalisierung grundsätzlich große Chancen, warnt jedoch vor immer komplexeren Bauvorschriften und steigenden Kosten. Besonders bei historischen Wiener Gebäuden seien moderne Anforderungen nicht immer einfach umzusetzen. Viele Regelungen würden sich vor allem am Neubau orientieren und könnten die Sanierung oder Erweiterung bestehender Gebäude erschweren. Kaiser spricht sich deshalb für mehr Planungssicherheit und eine einheitlichere Auslegung baurechtlicher Vorschriften aus. Auch die Nachverdichtung, etwa durch Dachgeschossausbauten, müsse erleichtert werden, um vorhandene Infrastruktur besser zu nutzen und zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.

Bauwerksbuch soll Gebäudebestand sichern

Ein weiteres zentrales Thema ist das neue Bauwerksbuch. Laut Messner müssen bis Anfang 2028 rund 30.000 Gebäude in Wien entsprechend dokumentiert werden. Ziel sei es, den baulichen Zustand systematisch zu erfassen, notwendige Erhaltungsmaßnahmen nachvollziehbar zu machen und damit sowohl die Sicherheit als auch die Qualität des Wohnraums langfristig zu gewährleisten. Gleichzeitig soll dadurch das historische Stadtbild erhalten bleiben.

Kaiser verweist in diesem Zusammenhang auf den zusätzlichen Arbeitsaufwand für Eigentümer:innen, Hausverwaltungen und Fachkräfte. Besonders der Fachkräftemangel und die praktische Umsetzung notwendiger Sanierungen seien große Herausforderungen. Digitale Systeme könnten zwar helfen, Informationen und Mängel übersichtlich zu dokumentieren, entscheidend bleibe jedoch eine realistische Beurteilung der erforderlichen Maßnahmen und ihrer Dringlichkeit.

Die Diskussion zeigt: Die Digitalisierung bietet großes Potenzial, um Bauverfahren effizienter zu gestalten und den Gebäudebestand langfristig zu sichern. Gleichzeitig braucht es praxistaugliche Vorschriften, ausreichend Fachkräfte und wirtschaftlich umsetzbare Lösungen, damit Wien seinen historischen Charakter bewahren und neuen Wohnraum schaffen kann.