Wien, am 24. November 2026 – Während sich am Wiener Wohnungsmarkt für 2027 eine deutliche Angebotsverknappung abzeichnet, setzt die 3SI Immogroup ihren aktiven Kurs konsequent fort. Mit dem Verkaufsstart von drei Wohnprojekten in der Hohlweggasse 24 im 3. Bezirk, am Max-Winter-Platz 19 im 2. Bezirk und dem exklusiven Altbauprojekt THE COTTAGE in der Obkirchergasse 33 in Döbling erweitert das Wiener Familienunternehmen sein Eigentumsangebot in gefragten Wohnlagen.

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Südlich von Wien, im Gebiet zwischen der Willi-Hafenscher-Gasse und der Ortsstraße, entsteht auf den ehemaligen Alvorada-Gründen ein modernes Wohnquartier mit 513 freifinanzierten Wohnungen. Ende Oktober wurde der erste Bauabschnitt mit 235 Wohnungen fertiggestellt. Für die Architektur zeichnen Way Architecture verantwortlich. „Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts erreicht 'viéno' einen wichtigen Meilenstein. Das Wiener Umland ist im Aufwind und bietet viele Vorteile: Hier wohnt man nah an der Stadt und doch im Grünen. Wir freuen uns sehr, mit diesem Projekt dringend benötigten Wohnraum südlich von Wien zu schaffen. Besonders freut uns, dass wir bereits die ersten Wohnungen übergeben konnten und die Bewohner:innen nun ihr neues Zuhause beziehen können", so BUWOG-Geschäftsführer Andreas Holler.

Leben zwischen Wienerberg und Weinberg

Zwischen Wienerberg und Weinberg genießt man die Vorteile von Stadt und Land. Von kompakten 1-Zimmer-Wohnungen für Singles bis hin zu 4-Zimmer-Wohnungen für Familien – die Wohneinheiten in „viéno" bieten den idealen Mix für unterschiedlichste Lebensmodelle. Sie verfügen über Wohnflächen von ca. 46 m² bis 123 m² sowie über attraktive private Freiflächen. Eine begrünte Gemeinschaftsfläche mit einem großen Biotop in der Mitte der Wohnanlage wird zum Treffpunkt für Jung und Alt. Nahe der Wiener Stadtgrenze und einem der größten Einkaufszentren Europas findet sich alles, was für den Alltag benötigt wird.

Jetzt einziehen und 3 Monate Hauptmietzins sparen

Schnell sein lohnt sich: Wer bis zum Jahresende einen Mietvertrag über eine Wohnung abschließt, spart in den ersten drei Monaten den gesamten Hauptmietzins und zahlt nur die Betriebskosten zzgl. USt. Die Aktion gilt bis zum 31.12.2026. Jetzt Kontakt aufnehmen und unverbindlich beraten lassen!

Weitere Informationen und Aktionsbedingungen unter vieno.buwog.com