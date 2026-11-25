Expertenkommentar von Alexander Scheuch, GF Rustler Immobilien

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Aktuelle Berichte von verschiedenen Marktteilnehmern und Institutionen zeichnen insgesamt kein positives Bild zur Entwicklung der Immobilienwirtschaft. Rückläufige Neubauaktivitäten, eine damit verbundene weitere Angebotsverknappung und eine teilweise unglückliche politische Prioritätensetzung stellen uns vorher Herausforderungen, welche aber - und dies ist die gute Botschaft - lösbar sind, wenn ein entsprechender Schulterschluss der verschiedenen Interessen und Branchenvertretern gelingt.

Im Fokus von Lösungsansätzen muss letztlich immer die Leistbarkeit von Wohnen stehen, wiewohl unterschiedliche Maßnahmen dazu positiv beitragen können.

Immobilienpreise für Miet- und Eigentumswohnungen und deren Preisentwicklung werden vorrangig durch Angebot und Nachfrage beeinflusst. Ein ausreichendes, aber auch marktkonformes Angebot ist hier die beste Antwort. Wenn sich dabei aber die Nachfragedynamik ganz klar in Richtung Miete verlagert, gilt es genau dieses Angebot zu fördern, und zwar sowohl im gemeinnützigen als auch freifinanzierten Wohnbau. Hier sind auch Finanzierungserleichterungen oder realistische Ermöglichung der Finanzierung von Bestandsprojekten, als Forderung gegenüber dem Bankwesen ins Treffen zu führen.

Mischformen wie Miet-Kaufmodelle sind eine weitere sinnvolle Reaktion auf den Umstand, dass die Lebenserhaltungskosten in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind und neben dem Vermögensaufbau auch den Eigentumserwerb erschweren, unabhängig der oft vorgeschobenen Debatte um die Folgen der KIM-Verordnung und der stetigen Zinsdiskussion. Faktum ist, dass Österreich in Europa zu den Höchststeuerländern zählt und dies nicht gerade zu einer Belebung der Wirtschaft beiträgt.

Ein positiver Befund im europäischen Vergleich ist jedoch dem Bestand im Bereich der Altbauwohnungen und auch dessen herzeigbarer Qualität auszustellen. Der Richtwertmieten-Systematik geschuldet, kann man in diesen Immobilien vergleichsweise günstig wohnen, wenn man ähnliche Wohnungen in anderen europäischen Städten in Betracht zieht.

Ergänzend darf und soll auch ein „Querdenken" zulässig sein, wie etwa die Fragestellung einer weiteren Öffnung von Einkommensgrenzen für den Zugang zum gemeinnützigen Wohnbau, da die beschriebene Problematik des Eigentumserwerbs und des schwierigen Vermögensaufbaus in Österreich bereits im gehobenen Mittelstand angekommen ist.

Neben der generell sinnvollen Förderung des gemeinnützigen Wohnbaus würde allen Marktteilnehmern eine Beschleunigung von Verfahren und ein kritisches Hinterfragen von Normen oder nicht mehr zeitgemäßer Vorgaben, etwa hinsichtlich der Anzahl der zu errichtenden Pkw-Stellplätze, helfen. Erste positive Signale und Initiativen zum Themenfeld der Verfahrensbeschleunigungen sind etwa aus der Bundeshauptstadt bereits zu erkennen.