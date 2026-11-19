Groß-Enzersdorf/Wien, 17. November 2026 – Nur 250 Meter vom Mühlwasser entfernt errichtet Glorit im Rotkehlchenweg 4 in 1220 Wien ein Wohnprojekt mit neun schlüsselfertigen Eigentumswohnungen auf Eigengrund. Die zwei bis vier Zimmer großen Wohnungen bieten rund 55 bis 140 Quadratmeter Wohnfläche und verfügen jeweils über eine eigene Terrasse. Zwei Erdgeschosswohnungen bieten zusätzlich großzügige Eigengärten. Deckenkühlung, Wärmepumpe und Photovoltaikanlage sorgen für zeigemäßen Wohnkomfort.

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Das Wohnumfeld verbindet ruhiges Wohnen im Grünen mit einer guten Anbindung an die Stadt. Die nahe gelegene Lobau und der Nationalpark Donau-Auen laden mit ihren weitläufigen Wander- und Radwegen, idyllischen Aulandschaften und vielfältigen Möglichkeiten zur Naturbeobachtung zu Erholung und Freizeitaktivitäten im Freien ein. Auch die öffentliche Verkehrsanbindung ist gut: Die U2-Station Hardeggasse ist mit dem Bus in rund sechs Minuten erreichbar, die U2-Station Donauspital liegt rund neun Busminuten mit der Linie 95A von der Haltestelle Mühlwasser entfernt. Mit der AHS Heustadelgasse liegt zudem eine renommierte Bildungsinstitution im Bezirk. Das Gymnasium und Realgymnasium genießt einen hervorragenden Ruf und bietet unter anderem unterschiedliche sprachliche und sportliche Schwerpunkte.

Privater Freiraum für unterschiedliche Lebensphasen

Ob kompakte Wohnung für Paare oder großzügiges Zuhause für Familien: Die neun Einheiten bieten unterschiedliche Grundrisse und Wohnungsgrößen. Die Terrassen umfassen bis zu 79 Quadratmeter. Die beiden Gartenwohnungen im Erdgeschoss verfügen darüber hinaus über private Grünflächen mit rund 133 bzw. 212 Quadratmetern. Damit bietet das Projekt auch jenen, die sich einen eigenen Garten wünschen, eine attraktive Alternative zum klassischen Einfamilienhaus.

Auch die Ausstattung ist auf ganzjährigen Wohnkomfort ausgerichtet. Eine moderne Wärmepumpe übernimmt das Heizen und Kühlen, die Deckenkühlung inklusive Bauteilaktivierung sorgt im Sommer für angenehm temperierte Räume ohne kalte Zugluft. Ergänzt wird das Energiekonzept durch eine Photovoltaikanlage am Dach. Hochwertige Markenausstattung, eine Garage direkt im Haus und separate Einlagerungsräume runden das Angebot ab. „Die Kombination aus der unmittelbaren Nähe zum Mühlwasser und zur Lobau, großzügigen privaten Freiflächen und einer hochwertigen technischen Ausstattung macht das Projekt im Rotkehlchenweg besonders attraktiv. Uns war wichtig, die Qualitäten der naturnahen Lage mit einem Wohnkonzept zu verbinden, das auch in puncto Komfort und Energieeffizienz heutigen Anforderungen entspricht“, sagt Stefan Messar, Geschäftsführer von Glorit.

Das Projekt wird mit Gebrüder Haider & Co Hoch- u. Tiefbau GmbH umgesetzt. „Der heutige Spatenstich besiegelt nicht nur den Baustart, sondern auch das Versprechen an unseren neuen Auftraggeber, dieses Projekt mit höchster Qualität, Transparenz und Termintreue umzusetzen. Auch ist der erste Spatenstich mit dem Auftraggeber immer der Beginn von etwas Großem – für uns bedeutet er vor allem den Startpunkt einer langjährigen, vertrauensvollen Partnerschaft mit unserem Auftraggeber," ergänzt Christoph Otzlberger, Bereichsleiter Hochbau/GU, Region Wien-NÖ-Burgenland von Gebrüder Haider & Co Hoch- u. Tiefbau GmbH.

Eigentum nahe dem Mühlwasser

Die Kaufpreise beginnen bei 549.900 Euro für eine Drei-Zimmer-Wohnung. Vier-Zimmer Wohnungen sind ab 929.900 Euro erhältlich, die beiden Gartenwohnungen ab 799.900 Euro. Damit bietet das Projekt unterschiedliche Möglichkeiten an Eigennutzerinnen und Eigennutzer, die naturnah wohnen und dennoch gut an die städtische Infrastruktur angebunden sein möchten. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen.

Mit seiner Lage am Mühlwasser ist der Rotkehlchenweg auch für jene interessant, die bereits im unmittelbaren Umfeld nach Wohneigentum gesucht haben und nun eine weitere Möglichkeit in dieser gefragten Grünlage finden.