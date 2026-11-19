Leistbarer Wohnraum, großzügige Grünflächen und Kunst im Freien: Die „Wien-Süd" hat in der Simone-Veil-Gasse in Wien-Floridsdorf eine moderne Wohnhausanlage mit 74 Wohnungen geschaffen.

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Ardagger – Ein weiterer Meilenstein für die GEDESAG: Am Montag, dem 16. November 2026, fand die feierliche Schlüsselübergabe für das Projekt „Ardagger IV" statt. Die neuen Mieterinnen und Mieter konnten ihre ersehnten Wohnungen im Bezirk Amstetten übernehmen.

„Mit den 33 neuen Wohnungen ist in Ardagger moderner und lebenswerter Wohnraum entstanden. Der ADEG-Nahversorger direkt im Gebäude, die nahegelegene Schule und der Spielplatz sowie barrierefreie Wohnungen machen dieses Projekt besonders wertvoll. Damit wurde ein wichtiger Beitrag zur Lebensqualität und zur Zukunft von Ardagger geschaffen." so Landesrat Lukas Michlmayr, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Das Bauvorhaben umfasst einen modernen Wohnbau mit 33 Wohnungen und einem Geschäftslokal für den Nahversorger „ADEG". Das Wohnungsangebot reicht von praktischen 2-Zimmer- bis hin zu familienfreundlichen 3-Zimmer-Wohnungen. Alle Einheiten sind rund um einen großzügigen Innenhof angeordnet und lassen sich bequem über einen Lift oder über ein Stiegenhaus erreichen. Jede Wohnung verfügt über einen individuell nutzbaren Freiraum, sei es in Form einer Terrasse/Loggia mit anschließendem Garten oder eines Balkons/Loggia.

Besonders hervorzuheben sind die 9 Wohnungen für barrierefreies Wohnen, welche insbesondere an Menschen mit Behinderung und Menschen, die altersbedingt Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, vergeben werden. Diese werden in Miete angeboten. Darüber hinaus gibt es für die übrigen Einheiten die Möglichkeit, diese zunächst zu mieten und nach fünf Jahren besteht eine Kaufoption.

Jeder Wohnung sind je nach Größe ein bis zwei Parkplätze zugeordnet. Zudem stehen den Mietern zahlreiche gemeinschaftliche Einrichtungen zur Verfügung, darunter ein Fahrradabstellraum, ein Kinderwagenabstellraum sowie ein Wasch- und Trockenraum. Ein öffentlicher Spielplatz ist nur 120 Meter entfernt und leicht zu Fuß erreichbar.

Vizebürgermeister Josef Frühwirth: „Dieses Wohnprojekt ist eine wertvolle Bereicherung für unsere Gemeinde. Es verbindet modernen und barrierefreien Wohnraum mit einer ausgezeichneten Infrastruktur. Der ADEG-Nahversorger im Untergeschoss, die nahegelegene Schule, die öffentliche Verkehrsanbindung und der Spielplatz machen den Standort besonders attraktiv. Und durch die mehrgeschossige Bauweise in Hanglage haben wir auch den Neubodenverbrauch auf ein Minimum reduziert. Alles in allem ein weiterer Baustein für ein lebenswertes Ardagger."

Mit dem Projekt „Ardagger IV" leistet die GEDESAG einen weiteren Beitrag zu nachhaltigem und komfortablem Wohnbau in der Region und bietet eine zukunftsfähige Wohnlösung, die sowohl moderne Ausstattung als auch eine attraktive Lage vereint.

Das Team der GEDESAG wünscht allen Mietern viel Glück im neuen Heim.