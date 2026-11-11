GEDESAG für „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich" ausgezeichnet

Reihenhausanlage „Langenlois XVI/C" überzeugt mit Architekturqualität und Nachhaltigkeit

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Krems an der Donau, 14. Oktober – Große Auszeichnung für die GEDESAG: Die Reihenhausanlage "Langenlois XVI/C" wurde im Rahmen des Wettbewerbs „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich" prämiert. Das vom Architekturbüro Galli aus Krems an der Donau geplante und von der GEDESAG entwickelte Projekt überzeugte die Fachjury mit seiner klaren Architektursprache, hoher Wohnqualität und einem nachhaltigen Energiekonzept.

Aus insgesamt 75 Einreichungen wählte eine Fachjury herausragende Bauprojekte aus, die einen besonderen Beitrag zur niederösterreichischen Baukultur leisten. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überreichte die Auszeichnungen in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und betonte die Bedeutung von Qualität, Leistbarkeit und Nachhaltigkeit: "Unser Ziel sind lebenswerte Räume, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden und zugleich verantwortungsvoll mit Grund und Boden sowie unseren Ressourcen umgehen."

„Diese Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung für unseren Anspruch, hochwertigen und nachhaltigen Wohnraum zu schaffen. Unser Ziel ist es, Wohnprojekte zu realisieren, die architektonisch überzeugen, im Alltag funktionieren und den Menschen langfristig ein lebenswertes Zuhause bieten", betont Vorstandsdirektor Forthuber.

Die ausgezeichnete Anlage umfasst acht Atriumhäuser, deren L-förmige Baukörper geschützte Gartenbereiche schaffen und Privatheit mit einem angenehmen nachbarschaftlichen Miteinander verbinden. Weiße Putzflächen und Sichtbeton verleihen dem Projekt eine zeitlose, zurückhaltende Gestaltung. Durchdachte Grundrisse und sorgfältig ausgewählte Materialien sorgen für Wohnqualität im Alltag. Eine Wärmepumpe, Sommerkühlung und Photovoltaik ergänzen das zukunftsorientierte Konzept.

Für die GEDESAG ist die Auszeichnung eine Bestätigung ihres Engagements für qualitätsvollen, leistbaren und nachhaltigen Wohnraum. Als einer der größten gemeinnützigen Wohnbauträger Niederösterreichs setzt das Unternehmen auf durchdachte Architektur und lebenswerte Wohnräume, die den Bedürfnissen der Menschen ebenso gerecht werden wie einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.